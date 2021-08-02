回歸以來橫行霸道、黑暴期間呼風喚雨的反中亂港政治組織，來到今天終於得到報應，一個挨一個被天收。繼支聯會名存實亡、民陣土崩瓦解後，又到教協被兩大官媒開火炮轟，直指其為教育界必須剷除的「毒瘤」，教育局隨即「做嘢」，宣布全面終止與教協的工作關係，亦不再視之為教育專業團體。一個掛羊頭賣狗肉、以專業團體之名、行荼毒學子之實的所謂教育組織，早就應該收檔，今日才受到清算已算便宜它了。

最令人側目的是，教協猶自死撐，忽然改口自稱「沒有煽動學生示威」、「反對港獨」，又語帶威嚇表示擁有9.5萬名會員，教育局與其斷絕來往是對整個行業的損失，不僅可恥，而且可笑。教育局都明言不再承認教協為教師舉辦的培訓課程了，學校即日起不應將教師參加該會的課程計算在每3年150小時的專業發展活動之內；要是當局再絕一點，宣布舉凡不退出教協的教師便失去教席，你道這9.5萬名會員會甘被教協綁上戰車齊齊墮海嗎？

黃營就是如此可笑，敢做不敢認，又要威又要戴頭盔。別以為教協忽然改口已夠無恥，實際上整個黃營都是這種貨色，一到了利害關頭，翻臉快過翻書，兄弟手足也無情講。一些知名黃店因為金錢利益與手足反目並憤而退出黃色經濟圈固然大有人在，兄弟爬山演變成兄弟鬩牆同樣比比皆是。僅12港人蛇案，涉案者愈來愈多，當中更包括漢奸黎，說背後沒有人蛇篤灰，搵鬼信！

黑暴令正常市民不堪回首，如今看到當年氣燄囂張的政客和組織折墮收場，總算吐了一口烏氣。出得嚟行，預咗要還，有做過就是有做過，不因忽然改口或「跳船」自保便能一筆勾銷。教協之後，記協亂港的帳，應當也要算一算。