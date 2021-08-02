教育專業人員協會的首任會長是司徒華先生，他生前也被視為泛民主派的精神領袖，但在過去短短一年，泛民走入末路窮途，不少成員正擔枷帶鎖，如今就連教協也快將死翹翹。華叔苦心經營數十年的心血付諸一炬，老人家若然有靈，定然在椎心泣血。

我經常說如果司徒華尚在，而他在泛民之地位又不變的話，整個反對派不會落得今日的田地。華叔跟北京交手數十年，在1989年「六四風波」期間，彼此關係更完全站在對立面，然而，雙方最終仍能修補裂痕，重啟溝通的渠道。

早前，本欄曾建議反對派應該學習《紅樓夢》之中賈寶玉的處世藝術，他半輩子反傳統、反建制，但反中有和，進退有度，故跟家族中所有具權威的長輩都相處融洽，最後更能成功實踐自己的志趣。華叔熟諳中國文化，懂得行事為人的傳統藝術，所以在他領軍之下，反對派跟中央鬥而不破，香港民主路也是一步一腳印，愈走愈見坦途。可惜將軍一去，大樹飄零，華叔離世不過剛滿10年，整個泛民便散了架。其實，不論是華叔還是賈寶玉，處世與抗爭技巧都不見得特別高明，不過是正常水平。只是教協以至泛民的主事者，可能智慧遠低於常人，才會領着自己的團夥，硬要往火坑裏跳。

阿爺對反對派也不是寸步不讓，但你無法明白，為甚麼政府同意撤回《逃犯條例》修訂案之後，泛民還要死纏爛打，非得把雙方關係弄到無法轉圜不可。更難明白為甚麼通過《港區國安法》之後，教協仍要在太歲頭上動土，繼續推銷煽動暴力抗爭的書籍。這些都不是智力正常者會做的事，華叔若然有知，眼見一群愚癡的徒子徒孫如此胡來，在九泉之下，豈能不氣得七孔生煙！