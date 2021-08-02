笑看天下：教育局咪再婦人之仁-施友朋 評論員

時辰到，要找數？創立於1973年，至今已有48年歷史嘅香港教育專業人員協會，係本港老牌教育團體，目前會員多逾9.5萬人。過去5年，該會每年收入超過3億元，還有近億元不動產。此外，該會管理層人員長期出任立法會教育界議員，活躍政壇。

阿哥！一個教師組織，近半個世紀屹立香港教育界，你都咪話唔成功，本年度收入有3.45億元，難怪有政界人士質疑教協嘅收益，比起很多上市公司嘅業績還好！老朽不禁要問：孰令致之？還不是教育局長期和稀泥，隻眼開隻眼閉助其茁壯成長？要不是兩大官媒狠狠直指教協係必須剷除嘅「毒瘤」，教育局懂得出來「割席」嗎？

今趟教育局明確表示教協過去積極參與「民陣」及「支聯會」，亦曾推動教師罷課，形容教協「將政治滲入校園」；並指喺反修例事件中，部分學生、教師參與暴力及違法活動，惟教協並無發揮「教育專業」作用，加以教導及勸止，反而推波助瀾，有違教育宗旨。有網民都睇到何以當局至今才要教協「找數」：等到阿爺出聲你教育局先至做嘢！特首亦要等到中央指示先至做事！特區呢班高官嘅思維和理念統統有問題，不做不錯、少做少錯、唔做唔錯，香港能進步發展嗎？對於呢班高官，諗吓都憤怒！

看官，這不是為官避事嗎？本報「正論」更是直指癥結所在：「教育局局長楊潤雄早前還口口聲聲要為被釘牌的教師設立復牌機制，而且一直以保護私隱為由，拒絕公布失德教師的資料，簡直匪夷所思。由反國教到佔中再到黑暴，教協荼毒學子，呼風喚雨，沒有教育局縱容默許，助紂為虐，有可能成事嗎？」教育局咪再婦人之仁，切記清理門戶，斬草要除根，否則春風吹又生！