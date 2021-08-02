「12瞞徒」之一的黃臨福日前在區域法院就棄保潛逃一事，承認妨礙司法公正罪名，被判處入教導所。這位涉用汽油彈襲擊警署、犯案時才剛滿16歲的學生，被警方拘捕後交付法庭追究刑事責任。境內外反中亂港的「港獨」和「台獨」勢力，為怕黃臨福案在警方追查下會揭出兩地分裂勢力勾結亂港更多不為人知的秘密，為保護幕後黑手及金主，策劃組織連同黃臨福在內的12名港人越境偷渡台灣，結果自動「送中」，在內地被羈押後再遣港歸案。

自反中亂港勢力發動反對《逃犯條例》修訂，到演變成「反送中」，再到升級為「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」的顛覆性顏色革命的整個過程，人們都不難看到「台獨」勢力插手香港的影子，以至蔡英文公然為黑暴打氣，及來自台灣的網絡鍵盤打手把台灣的鋪天蓋地網絡攻擊戰覆蓋香港社交網絡媒體的抹黑造謠攻勢，但來自「台獨」勢力在港落地的犯罪案件及證據則未有實體佐證。可是「12瞞徒」案件隨黃臨福案的審結，則充分證實「台獨」勢力公然插手香港，破壞「一國兩制」，搗亂香港社會，欲支持和扶植香港的「港獨」勢力搞顏色革命，奪取香港的管治權，從而成為「台獨」勢力分裂中國的前沿防線，更好配合美國霸權的亞太戰略部署。

黃某無業無收入，誰替他付15萬元潛逃費？黃某16歲時擲汽油彈，誰指使？黃某被捕後潛台，誰安排入住「安全屋」？又是誰把「12瞞徒」串連組織偷渡？黃臨福被告知到台灣可獲陸委會接應，被教唆倘遭截查可訛稱釣魚，試問誰有這樣境內外的神通廣大？台灣的陸委會已脫不了關係，為甚麼「台獨」勢力迄今仍噤聲？兩「獨」亂港必須徹查，必須把後台老闆及黑手揪出來。