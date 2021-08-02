正當香港運動員的奧運光環璀璨奪目、讓人迷醉之際，個別運動員的球衣小風波，被上綱上線地牽扯出政體界的漣漪濁浪，政治口水污染體育才華，引發省思。為何好事總是多磨？為何政治總在潑污？為何連非政治實體的香港也無風起浪、挑動仇恨？政體界應如何參透當中的大意義？

奧運追求相互理解、友誼、團結和公平，強調體育無關政治，《奧林匹克憲章》更訂明奧運場地內不容許任何形式的政治、宗教、種族宣傳，但在現實中卻屢被不同國家、政治力量及個人操作為政爭角力舞台。至於仍正進行的東京奧運，雖標榜「多元共融」，但仍因爭議不斷而被謔為「政治奧運」。

在香港，政治紛爭和社會撕裂的陰霾未散，政治騎劫體育的歪風未盡，在本地以至海外的多個體育場合，都屢被「政治顏色」滋擾；而在東京奧運中，無論運動員的政治取態和球衣顏色，都被不同人士檢視攻訐或代為伸張「公義」，連奧運頒獎響奏國歌的感動時刻，亦出現政治「噓聲」和揮舞「港英旗」的政治冒犯。這對於運動員、奧運會和國家尊嚴，都是不能原諒的輕侮。作為文明社會，香港怎會淪落至此，我們注意到：

第一，體育和奧運會的政治屬性。從1896年首屆現代奧運開始，一直以國家為參賽單位，但有國家便有政治，政治與體育從未分開，亦敵亦友。至於參賽運動員，他們的價值並非由獎牌判定，而是代表香港永不言敗的奮拚精神，這才是體育運動真正的底色，「黃」或「藍」只是敵我二分法的政治標籤，不應讓其胡亂攙攪，要貫徹政治歸政治、體育歸體育的正途，全力支持為港作賽的運動員。

第二，尊重奧運的民族主義和運動員成就。奧運代表着大多數運動項目的巔峰競逐，是不少運動員的畢生追求，其核心理念是一種由個人，結合聖火傳遞、升國旗、奏國歌和其他慶典活動，推動民族主義和城市建設的目標。因此，若將一己私利或政治訴求，假借奧運會和運動員以求實現，並以「公義」之名作出正反「妄評」，都是卑鄙而不可接受。

第三，政府和體育機構的行政麻痹。對於政治與體育的緊密關係，政府和體育機構未曾認真看待，既未在今次爭議前預作規劃，爭議發生後又未作妥善回應，任由事情偏歪，未能貫徹「一國兩制」方針，解決當前矛盾和團結各方力量。更令人訝異的是，在黑色球衣後，亦出現格式不符的新爭議，反映有關方面行政麻痹，警覺性和應變能力都有待加強，應避免把香港拉進另一個泛政治化的漩渦，承受內耗折騰。

第四，不能讓政治干擾競技。外部勢力和本土力量激進化政治化，稍一不合就指罵圍剿，參照奧運會排拒政治和意識形態干擾社會民生的精神，對香港的未來足為殷鑑。