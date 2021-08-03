產評：中美博弈成夾心　獅王難逃選邊站

香港股民愛股、有「獅王」之稱的滙豐控股，一如預期宣告重新派發中期息，一眾食息族總算守得雲開。事實上，這家發迹於香港的金融巨企，今年上半年列帳基準稅前利潤已回復至疫情爆發前即2019年同期的八成以上，算是從疫後站穩住腳。不過，由於其國際資本的背景、扎根香港且致力發展內地市場的策略，頓成為中美金融博弈下的「夾心人」，增長前景脫不掉國際地緣政治風險，派息率又比不上內銀股，要重拾「昔日光輝及市場尊崇」，談何容易？

過去人稱「大笨象」的滙控，憑着「環球金融，地方智慧」，拓展全球化金融業務，成為長線基金和投資者收息的不二之選。可是近10年歐美經濟不濟，歐洲奉行負利率、美國無限量寬，冇啖好食的滙控只有改變策略，退出法國及美國的零售銀行業，並重點拓展較具前景的亞洲市場，尤其是大中華市場。在疫前，滙控的確成功以亞洲業務「單天保至尊」，撐住整個集團的收益增長。

可是自中美開打貿易戰後情況有變，先是滙控捲入華為事件，要在中美政府之間周旋。禍不單行，主要收入來源之一的香港市場，2019年中起出現極端社會動盪，去年又爆發全球世紀疫情，至今瘟疫尚未消散，業績增長受影響之餘，派息政策更一度受註冊地英國的金融監管掣肘，以致要停發股息，「氣炸」一眾香港股東，拖累股價一度跌穿「世紀供股價」，昔日股王給一眾新興科技股比下去。

觀乎其最新公布的中期業績，上半年在內地的稅前利潤，按年錄得溫和升幅，跟香港區按年倒退接近三成南轅北轍，因此集團正把多名環球業務行政總裁調往亞洲，並在全球縮減人手的同時依然在內地增兵，可見對內地市場的重視。

問題是，從近期中概股的遭遇可以見到，在中美金融戰之下，金融產業已變成對地緣政治風險「高度敏感」的行業。沒有符合尊重中國遊戲規則的條件，國際金融機構在華發展，首要自問的不是想「賺多少」，而是「輸唔輸得起」，皆因中美一個制裁消息，市場規則可以一夜變天，絕非天方夜譚。故滙控的「重返亞洲」策略不見動聽，未能激起投資者的熱情，股價持續浮沉，是可以預計到的發展。

從另一角度看，即使作為收息股，滙控重新派發中期息，股息率仍給內銀股比下去。在投資者的角度，如果透過投資滙控分享內地市場機遇，為何不直接投資有國家資本背景、被視為更可靠、地緣政治風險更可控，而股息率又更為吸引，而且能坐享人民幣升值機遇的內銀股？

地有地運、人有人運，股也有股運。滙控最輝煌日子已過去，在中美爭霸，全球趨向分裂下，滙控既要在決策上保持外國資本和監管的話語權，又要做大內地市場，這種左右逢源的日子只怕一去難再返，取而代之是左右為難，終有一天要被迫選邊站。務實地因應世界大局，着手檢討和重組股權及業務架構，始有望為這家百年老店浴火重生提供出路。