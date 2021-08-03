正論：谷打針層出不窮　勿濫擴強迫接種

久違了的疫情記者會，由特區最高層召開，令人充滿期盼，以為會放寬社交距離措施。本港疫情有緩和迹象，各行各業盼望盡快「鬆綁」，殊不知，原來又是催谷打疫苗針，較前更加多強制要求，當局亦無意放寬禁聚措施，市民仍然脫離不了「打仗」狀態！

截至昨日，已連續56日沒有源頭不明本地個案，官方確認第4波疫情結束，並指本港過去3個多月沒有收緊過社交距離措施，食衞局局長陳肇始表示社交距離措施會再延長，亦會於本月內收緊B類食肆員工的檢測要求，由每14日一檢加至7日一檢，已打針的員工毋須檢測。消息令眾多消費場所及食肆經營者一場歡喜一場空！

雖然經過各方催谷，又抽獎又送獎金，接近五成合資格人士已接種最少一劑新冠疫苗，但政府仍認為接種率太低，遠遠不夠防止變種病毒擴散，因此需進一步建立抗疫屏障，為加強「谷針」，要求所有與抵港人士有接觸的工作員工均要接種疫苗，包括機場、負責接載的旅巴司機、檢疫酒店員工。而且特定群組人士，包括公務員、醫管局員工、院舍員工及學校員工，如不接種疫苗，則要9月開始定期自費檢測，兩周一檢不等。

不單止打工仔，就連校園內莘莘學子都成為谷針目標。教育局宣布，新學年將維持半日面授安排，若有個別學生已打針，學校可在另外半日進行非學術活動。如果有學校直接聘用的教職員及學生，接種率均超過70%，則可放寬至全日面授。這方面造成了對校方壓力，而家長望子成龍，為了子女學業，希望增加上課時間，亦難保不會向校方施壓，教師及學生打針與否，恐怕身不由己。

政府強調已達致本地「清零」目標，目前要做好外防輸入，把目前ABCD級的海外地區風險組別，重新分類為高中低風險，所有抵港人士在登機前出示72小時有效的無染疫證明，非香港居民不能由高風險地區來港。來自高風險地區人士須酒店檢疫21日，中風險地區為14日，低風險地區為7日，有打針可減日數，相反未打針則要延長檢疫期。總之，無論你是否香港人，都避不了打針的誘因。

照此趨勢，不到黃河心不死，強制打針名單只會愈來愈多。政府谷針不倦，但不少市民疑慮未息，外國數據及本地專家已經證實，接種了疫苗依然會散播病毒，日前陳肇始亦沒有否認這點。內地接種率極高，依然疫情再爆發。本港昨日新增3宗輸入個案，均感染變種病毒，3人不約而同已接種復必泰疫苗，這是鐵一般的事實，官員從來沒有向市民正面解釋，只是一味推銷疫苗可防疫，就連內地專家都承認，疫苗不一定能防病毒，只是可以防止重症，不要當香港人是無知的，在互聯網年代，遮遮掩掩反而會弄巧反拙。

也難怪部分人仍對疫苗抱着抗拒態度，接種疫苗後出現嚴重副作用，屢見不鮮，最初為了避免市民有後顧之憂，港府設立保障基金為打針後的嚴重個案提供財政援助，以為是派定心丸，但很快便令市民大失所望，申請成功率頗低，截至7月23日，僅有6宗申請獲批，涉及總賠償額為75萬港元，平均每人十餘萬元。至於打針後死亡個案，時有聽聞，但官方基本上絕大部分都指與疫苗沒有直接關係，這個基金有多大保障，大家心照不宣。

催谷打針的同時，還希望留有空間讓市民選擇，不能一刀切肆意擴大強制打針名單。大家同心抗疫，當然希望盡快達成目標，但疫苗的作用未如想像中神通廣大，副作用卻隨着時日顯露出來，例如打針後引發心肌炎，一開始公眾都不知情，究竟有幾多副作用未被發現？老弱長期病患者，很多都支持疫苗計劃，奈何有心無力，不應該被特殊對待，更不應由官方帶頭歧視，進一步撕裂社會。外國有不少示威反對疫苗健康碼，切勿讓同樣亂象出現在本港，社會已經夠亂了。說到底，疫苗接種計劃出於好意，不要本末倒置，為交數而打針，好心做壞事，徒添民憤。