功夫茶：黑暴文宣仍滲透　切除毒瘤莫遲疑

人在做，天在看，瞞得一時瞞唔到一世呢！2018年3月11日進行立法會港島區議席補選，參選人區諾軒同年3月3日晚舉辦造勢大會，期間歌手黃耀明曾上台獻唱，兩人尋日早上同遭廉署拘捕，指控佢哋喺選舉中涉作出舞弊行為。

是咁的：港島區補選有4人參選，區諾軒係4名候選人之一，並喺該次選舉中當選。自2018年2月底起，區諾軒喺其社交平台專頁發布多則貼文，宣布將喺同年3月3日傍晚喺中環愛丁堡廣場舉行兩小時嘅集會。集會舉辦前數小時，佢又發布另一則貼文，宣布黃耀明將喺集會上表演。本來唱吓歌帶動氣氛冇乜問題，之不過喺表演尾聲，黃呼籲出席集會人士於上述選舉中投票畀區諾軒。區把有關錄像短片及該則宣布黃耀明喺集會上表演嘅貼文，申報為其選舉廣告。

阿哥！如此明目張膽拉票，根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》第12條，任何人為另一人提供食物、飲料或娛樂，或償付用於提供該等食物、飲料或娛樂嘅全部或部分費用，以誘使該另一人或第三者，喺選舉中投票或不投票予某候選人或某些候選人，即屬舞弊行為。呢單畸士已進入司法程序，後日喺東區法院提堂，大家拭目以待就是。

事實上，回歸以來，黑暴文宣從不缺席！嗱！不久前被兩大官媒狠批為「毒瘤」嘅「教協」，有論者指教協過去常遭人詬病「政治凌駕專業」，制裁係「情理之中，意料之內」。反修例風波已被定性為「顏色革命」，教協全情投入及參與其中，具「推波助瀾」作用，其反中亂港本色表露無遺，連行家都忍唔住出聲討伐。

阿爺今次動「真格」，指教協係「毒瘤」必須剷除，並指即使早前退出民陣及支聯會，「不僅無法洗脫過往煽暴搗亂、禍害香港的罪責」，又斥其本是工會組織，實際已變成政治組織，喺「反國教」、「佔中」等事件上「煽動師生罷課、炮製港獨教材」，遣詞用字之凌厲可謂前所未見，嚇到港府教育局翌日隨即宣布，全面割席，終止與教協工作關係！

教育局至今才「覺今是而昨非」，反應其實已經十分遲鈍！清算教協、切除毒瘤再不能三心兩意或婦人之仁！毛澤東說：世界上只有貓和貓做朋友的事，沒有貓和老鼠做朋友的事。在阿爺心目中，教協淪為人人喊打嘅老鼠已彰彰明甚，港府切除毒瘤如再有遲疑，那肯定自討沒趣，勿謂功夫茶言之不預也。