神州觀察：多地疫情再失守　麻痹心態要不得

內地近期再現新冠疫情傳播危機，已波及至少15個省市區，且蔓延勢頭猶在，尚難斷言何時全面受控。為本輪疫情傳播「貢獻最大」的當屬南京祿口國際機場，在防範境外疫情輸入方面被批監管缺位，管理不專業，措施落實不到位，導致出現防疫漏洞；另一禍源河南鄭州市第六人民醫院，乃境外入境人員定點收治醫院，相關防控疏漏問題同樣被暴露出來，原因亦與敷衍麻痹的心態不無關係。

早在今年初，中紀委就曾針對遼寧、北京、河北、黑龍江等地接連爆疫事件作出過嚴厲批評，明言部分省市官員抗疫不力，敷衍應付，意識鬆懈，令防疫制度形同虛設，容易產生麻痹、厭戰、鬆懈的心態。這次中紀委再度開聲，要求嚴查各地部門不作為、慢作為，推諉及消極防疫等問題，說明在常態化防疫之下，每次出事的原因都一樣，就是盲目樂觀、錯估形勢所致，總體疫情早早受控，難免過得安逸，以致漸失憂患意識。

按說不論是河北石家莊正定國際機場，還是像哈爾濱等多地醫院過往發生的疫情傳播事件，都應是南京祿口機場、鄭州市第六人民醫院很好的前車之鑑，很顯然，他們至今仍未學會如何記取教訓；尤其像鄭州市近日剛經歷一場「千年一遇」的洪災，損失已然夠慘重，民眾已然困苦不堪，偏偏「禍不單行」，孰令致之？中央一早就喊話提醒防範「大災之後有大疫」，何況新冠疫情早已存在，涉事醫院仍然發生聚集感染，只能說明未將提醒當回事，不曾充分履行防疫規定。

南京祿口機場的問題亦是如此，有說機場是為節約成本而將保潔任務外包，又將國際航班與國內航班原來的分開運營改為混合運營，而在發現病例之初，機場對相關人員的防控措施亦不到位，從而加劇疫情擴散。據悉，相關「不專業」的集團領導事後已被停職，只是當初又為何要任用這樣的人？須知境外一些國家、地區疫情形勢仍然很嚴峻，包括新冠病毒正在加劇變異，傳播性愈來愈強，機場堪稱「外防輸入」的關鍵，豈能如此掉以輕心？

再就是一些旅遊景區及遊客的防疫意識問題，像湖南張家界的魅力湘西劇場爆疫雖是受南京疫情牽連，惟該劇場自身亦無很好地遵守防控規定，又是人挨人坐在一起，又是有遊客不戴口罩，豈不淪為「二傳手」？如今更需對當日在場的數千人進行全面追蹤查找，何其折騰？其他景區也不省心，湖南常德再有遊客遊船河期間中招，涉及數百人，不知又會造成多大範圍的疫情擴散。鍾南山博士說對大城市的事後管控不擔心，就擔心這些「小地方」，看來這類防疫薄弱環節亦需及時得到增補。