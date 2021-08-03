世界視線：嚴懲暴動中外同　美國首案顯雙標

美國國會山莊今年1月6日遭前總統特朗普的支持者強闖，有警員及暴亂分子在事件中死亡，這一道「美麗的風景線」，讓美國政界嘗到了國會被衝擊、違法示威阻撓國會運作的滋味，亦讓曾對香港立法會前年7‧1遭衝擊拍手稱快的美國政客變了臉。最近，美國的法院就強闖國會案件作出首宗判決，香港亦有首宗違反《港區國安法》的判決，讓人再次看清楚美國的雙重標準。

美國國會遭強闖佔領一事，讓全世界都看到了時任美國副總統倉皇而逃，議員狼狽躲藏桌底，暴動分子在大樓內佔據議長席、甚至與國會警察對峙。事後，美國政界、司法部及執法單位嚴肅追究事件。事隔半年，美國哥倫比亞特區地方法院日前宣判首宗案件，一名38歲男子僅因闖入參議院議事廳逗留15分鐘，在內搖旗，因被清楚拍下面容，遭控告阻礙國會召開聯席會議，結果被裁定妨礙國會程序罪名成立，入獄8個月。

8個月很輕麼？絕不。事實上，該案的庭上資料顯示，這名被告只在國會內逗留15分鐘，並沒任何暴力及破壞行為，認罪態度良好並真誠道歉，所以才獲輕判。而美國的妨礙國會程序罪，最高判刑可監禁20年。

強闖國會事件後，美國司法部共起訴約550名被告，至少230人被控以妨礙國會程序，即刑罰最重的控罪，犯案若是主謀、有行使暴力及破壞、甚至有傷人，勢必罪加一等。可以說，首案的8個月監禁恐怕已是強闖國會的門檻罪責了。

回到香港，前年7‧1，立法會被逾千示威者衝入，不但阻撓立法會開會，而且大肆破壞，議事廳及大樓損毀嚴重。然而，這宗發生於兩年前的案件，至今警方檢控的人並不多，雖被控暴動罪，但最高判刑只是10年，與美國的20年差距頗大。可是，美國政客卻對香港指指點點，動輒抬出判決不公、打壓異見者的罪名，日前本港法院裁定首宗違反國安法的被告入獄9年，因為他不但行使暴力，而且屬恐怖活動，但美國國務院照樣狠狠數落一番，彷彿看不到他們自己的嚴刑峻法。這種自以為是的雙標操作，真是美國政客的獨家秘技。