在香港談中國的大戰略，目的是把香港放回到中國、亞洲、世界的大環境中，打破英美殖民主義奴化教育，企圖把香港割離於大環境，以為用去歷史化的市場、民主、自由便可理解，以至推動香港的發展。這種奴化思維，否定了中國，否定了世界的因素，因而孕育出無知、固執的港獨思維，製造出假的本土概念與認識。

中國的大戰略並不以香港為重心，但改變香港發展的環境與條件。中國大戰略改變世界的大格局、大趨勢，香港只能順從，趨吉避凶地追尋本地發展的機會。中國的大戰略是中國主動，世界卻不是為中國控制，歐美的帝國主義勢力必然反對，合力對付中國，這便會是鬥爭的過程。中國會犯錯，歐美亦會犯錯，鬥爭便會有轉折，不可預測。可大勢是由種種變化積累起來，不是可隨便扭轉。

中國的大戰略事實上是順應上百年世界和中國的發展，不是中國領導人和中共憑空想像出來的。正是因為順應大勢，中國的大戰略更是促成大勢進一步發展，與大勢的演化互為因果，且憑着中共與中國人民的艱苦努力，正在推動大勢循中國的利益推進，中國便變成世界演變的主動力，新冠疫情更加強了中國的作用。

由於香港幾十年的依附英美殖民主義、帝國主義，大勢變動，香港再不能從英美體制中獲益。要繼續發展，便要改轅易轍，從依附英美改為與中國融合，趁上中國大發展的便車，便要承擔中國發展的責任，才可分享中國的繁榮富裕。只有認識中國的大發展，包括它面對的阻力、挑戰，香港才可以趨吉避凶，才可以參與中國改變世界幾百年來格局的大發展。

香港近年已成反智的城市，反智最大的表現是對中國內地、對世界的無知，大中小學教育，還是深陷於英美體制的偏見中，甚至不談香港未來的發展，反對以改革來使香港迎上世界大變的潮流。故步自封，守株待兔，實際的企圖是讓香港沒落，既得利益者便可竭澤而漁，夾帶而逃，替英美破壞香港的發展，打擊中國。

要反反智便要加強智慧的教育，擺脫政治化、投機性的民粹主義。香港要好好認識中國與世界，學習新的知識與變化。林鄭政府說全民有責，但首先是特區政府要率先示範，高官們要跟隨中央領導人學習新理念，追求新發展。重新學習，好好學習。