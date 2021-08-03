拜登上台後，美國軍艦今年第7次闖入台灣海峽向北京挑釁，展示「肌肉」，做給台灣看。「美台安保條約」雖已不在，但老美「責任」不變，對此台灣當局信也好，不信也好，半信半疑也好，都沒得「選擇」，都得當老美「會履行承諾」，從而台灣要加倍投靠美國，做好自己該做的事情。

不過，台灣當局雖有老美支持，但還是會怕，面對時下台海局勢，若問蔡英文之流最怕甚麼？答案一定是最怕「台獨」招致「中共武力攻台」。人們若再問蔡英文當局有甚麼辦法阻止這個噩夢發生？答案一定是沒有辦法。不過，有兩個幻想會給他們一些自欺的安慰，一是美國一定不會拋棄台灣；二是最近半年冒出來的——「聯合印太地區民主國家支持台灣謀獨抗中」，「可阻遏中共對台動武」。

就在美國軍艦近日第7次穿越台灣海峽的當兒，台灣方面舉行了一個「台美日國會議員戰略論壇」，台灣的「立法院長」游錫堃再次發出了上述幼稚可笑的呼籲。在此之前，台灣朝野曾討論過這件事情，然而沒有「國際社會」理睬，今次就要藉機端上「國際場合」。於是，今次游錫堃就以「立法院長」之尊，在這個「國際場合」鄭重其事、大呼小叫地哀求印太民主國家：「台海有事，要立即外交承認台灣」。

為甚麼要那麼看重「外交承認」呢？因為台灣方面一直有個「認知」，就是只有外交關係包括和美國有「外交關係」，台灣「被中共侵犯」時，他們才會對台灣提供「實質性的支持」，才能「阻遏中共」。見過幼稚可笑的辦外交，沒見過這麼幼稚可笑的辦外交；不問可知，這些「民主國家」平日裏風平浪靜都不會和台灣建外交，「台海有事」了，就更不會和它建外交。這種事台灣自己傻也就罷了，還把別人當傻子，太傻了吧！蔡英文之流何德何能、有何條件能夠分裂中國、「台灣建國」？豈非成心找打乎？