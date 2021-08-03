沒有歷史就沒有根。香港有些人之所以缺乏國家民族觀念，就是因為從小接受沒有歷史、沒有根的教育，被人為地與祖國割裂，嚴重扭曲了國民身份認同。不少年輕人甚至以中國人身份為恥，以致認賊作父，要求「歸英歸美」。

回歸前出現這種情況不足為奇，因為殖民教育的目的就是要將香港人與祖國割裂開來。奇就奇在回歸後情況不但沒有改變，反而愈來愈嚴重。有些人既沒有國家民族觀念，也沒有傳統家庭觀念，為了前往英國做二等公民，竟拋下年老父母不管。為何香港社會變得如此自私？為何有些人變得如此冷血？很明顯，問題就出在教育方面。回歸後中史教育若有若無，國民教育半途而廢，通識教育添煩添亂，年輕人對中國歷史文化一知半解甚至一無所知，自然不可能樹立正確的國家民族觀念，也不可能繼承優良的中國傳統文化。反對派尤其是教協將國民教育抹黑為洗腦，正是典型的賊喊捉賊，他們本身早就被殖民教育洗腦，現在反過來向年輕一代洗腦，導致整個教育烏煙瘴氣，至今無法擺脫殖民幽靈。最匪夷所思的是，有人竟利用童話繪本向幼童洗腦，煽動港獨和仇恨，簡直卑鄙到了極點。

世界上大部分國家和地區都有國民教育，美國學生更是從小就被灌輸愛國思想，唯獨香港的國民教育被視為洪水猛獸，可謂咄咄怪事。最近多間大學決定增設國家安全教育課程，只能說是亡羊補牢，要培養年輕人正確的國家民族觀念，認同中國人國民身份，必須從中小學甚至幼稚園開始。當然，這是一項艱巨而漫長的工程，不可能一蹴而就，但只要持之以恒，效果就會逐漸顯現。當局開始清算教協，奪回教育主導權，總算邁出正確的一步。