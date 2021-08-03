首輪消費券已經出爐，500多萬市民，率先獲得2,000元的消費額，大家都興高采烈地出外購物行街食飯，市面很久都沒有這樣熱鬧了。

政府這次帶起了刺激市道，不過更好的政策都有其副作用，有市民埋怨不少商家乘機起價兩至三成不等，甚至有些藥房對採取電子支付的客戶索取手續費，以彌補裝置工具相關費用，但有關平台的營運商老早說明，不能夠將費用轉嫁給消費者，若果發現有違反規則，便會取消與商戶合作。

疫境之下大家都在捱，政府派發消費券，並不是想商家賺一大筆，而是希望市民能把政府回饋的金錢用於消費，振興經濟。本來是希望雙贏的局面，但有人想把這塊餅食晒，就令整件事失去原本意義了。

如果最後刺激了通脹，對市民來說亦是得不償失，因為始終消費券只是派5,000元，往後的日子疫情雖然緩和，但通關暫時無望，相信大家仍然要忍耐一段長時間。如果商戶趁這次消費券推出把貨品加價，難道市民用完了消費券之後，商家會減價嗎？

加快減慢從來都是商業現象，政府可不想本來用心良苦的政策，變成了增加市民的負擔，還望各位商家高抬貴手，特別是一些已經賺錢的大型連鎖超市，切勿在此期間輕易加價，而小商戶其實都是做街坊生意，何必𢱑爛塊面做醜人呢！其實消費券還有一深層意義，就是帶動電子支付潮流，希望香港可以追及內地的步伐，不至於被邊緣化。大家試過去內地旅遊都知道，人人手機一掃，幾乎處處通行，不用帶現金，在疫情下減少傳染病毒的可能性。

港人教育水平普遍不弱於內地，相信採用電子支付困難不大，今次消費券是個好契機，絕不能錯過這個機會。