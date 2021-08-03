教育局亡羊補牢，宣布全面終止與教協的工作關係，受到各界肯定。教協披着專業人士組織的外衣，實際上是非不分，雙重標準，毒害學生，如今是咎由自取！接下來我們要徹底刮骨療毒，絕不姑息縱容！

教協創立於1973年，成立的目的是為教師爭福利，教協在殖民地時期對爭取中文法定地位上確實做出了貢獻。香港回歸後，教協原本的精神奇怪地轉變了，主調變成了為針對特區政府，幹起了反中亂港的勾當。在他們的會長馮偉華、副會長葉建源的帶領下，走上了「港獨」的不歸路。

2017年9月17日的「反港獨、反冷血、反偽學」運動上，筆者順着一位嘉賓提出的港獨者應「殺」，加了「無赦」兩字，這本身是一種港式用詞，目的要煞停渲染港獨的違法言論。作為資深教育人員的葉建源，就立即落井下石展開批評，但當他聽到有大學生說粗言穢語來鼓吹港獨，用冷血歹毒言詞去辱罵他人，梁、游等人在議會中用極為不堪的言語辱華，偏偏就默不作聲，姑息縱容，令人側目！

像葉建源這樣是非不分之人，完全沒有資格在議會裏代表教育界，遺憾的是，教協就是由葉建源這類人所帶領，其號稱自己有9萬多名會員，但真的是維護了教師權益嗎？中間有多少誤人子弟、毒害下一代的行為？令年輕一代甚至乎兩至三代都被犧牲了！教育系統長期藏污納垢，教育局也是責無旁貸！如今其決定與教協斷絕一切合作關係，是亡羊補牢猶未晚也。筆者認為，執法部門要迅速調查教協有否參與違反國安法相關規定，特別是有沒有境外勢力資助其參與阻撓政府制訂和執行法律，若屬實，政府可考慮取消其慈善免稅牌照及註冊工會地位。

如今的教育問題令人痛心！難道基本的道德和價值觀只有在國安法下才可以存在？這些老師究竟是沒有良知，還是為了個人的利益而擱置良知？他們要自我檢討！如果今天還有人閃爍其詞，推卸責任，嚴重者就是和葉建源等同流合污！

對於教育，絕不能有一絲鬆懈，必須刮骨療毒，不能讓「港獨」勢力有翻身機會。隨着國安法生效，今年教育課程應作出具體改變，從9月起重組通識教育課程，加強家長教師會聯會的功能，在教育局主導下發揮對學校老師的監督作用。這才是落實校內國安教育的重要保障，也是通過教育將社會撥亂反正的必要之舉。