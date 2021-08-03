昨日談到，教協之後，記協亂港的帳也需算一算，這絕非虛言。這個打着本港新聞界工會之名的組織，實際上是反對派的打手，更被指定期收取漢奸黎的資金。過去該會高層亦不時與漢奸黎密謀於暗室，毫不忌諱傍着金主遊行，當知這絕非工會這麼簡單，而是一個反中亂港政治組織，跟教協沒有二致。

黑暴一役，記協不僅沒有發揮新聞專業操守，譴責暴力和違法行為，反而與反對派站在同一陣線，美化暴亂，抹黑警隊。最令人惡心的是，部分藍媒或有中資背景的新聞工作者慘遭暴徒包圍辱罵甚至襲擊，採訪車及採訪器材被毀，記協居然視若無睹，完全沒有為同業主持公道，甚至擺出「抵你死」的態度姑息養奸，還怎麼有資格以代表香港記者自居？更遑論當時假記者氾濫成災，屢屢阻擋警方執法，並透過剪接等斷章取義手段抹黑警方濫暴，記協往往起煽風點火的作用，令人不齒。何況記協同樣將「五大訴求」、「解散警隊」等口號叫得震天價響，根本就是黑暴的一分子。

至於漢奸黎在2017年的六四集會上對正常採訪的東方男記者爆粗狂罵，涉刑事恐嚇，儘管外界嘩然，但言必稱新聞自由、採訪自由的記協不但沒有站在受害記者一方為其出頭，反而忙不迭發聲明，指網上流傳一份有記協標誌的譴責漢奸黎聲明乃造假，顛倒是非，助紂為虐，唯恐得罪金主，更將其與漢奸黎沆瀣一氣的醜陋本質表露無遺。

如此種種，不勝枚舉，正常市民不會忘記。即使記協見勢色不對，高層紛紛龜縮，連壹傳媒工會解散也不敢作聲，但有做過就是有做過，不因忽然沉默或跳船割席便能一筆勾銷。新聞自由並非大晒，更非違法的擋箭牌，記協下場如何，不妨拭目以待。