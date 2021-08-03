京港政府對準教協動手，看來不把它掀翻在地，不會善罷甘休。消息一出，自然惹來不少「黃絲」替教協叫屈，說該會素來屬於泛民主派之中的溫和組織，政府就連他們也容不下，難道不怕讓人寒心嗎？

教協是否反對陣營中的保守派，須看哪一段時期而論，我估計在阿爺眼中，到反修例風波的後半期，泛民幾乎不存在溫和力量。民主黨過去也被指立場保守，但在反修例期間也跟暴徒綑綁在一起，宣稱「不割席、不篤灰」。你既然甘願跟暴力分子沆瀣一氣，京港政府自然也樂意將你們一窩端。如今民主黨不少成員已被投進大牢，弄不好的，怕會有滅黨之災，看來教協也要走在同一條路上。

當年的反修例風波掀起一個月後，情勢已無法回頭，溫和民主派與激進分子坐在同一架戰車上，暴徒粉身碎骨，你亦要陪葬。我相信局勢發展到後期，教協以至泛民之中，不是沒有人驚覺情況不妙，想跳車，但已騎虎難下。

你試想，如果在2019年11月，暴徒佔據中文大學、理工大學期間，教協突然站出來，說要跟暴力分子分道揚鑣，恐怕翌日該會的總壇便會給黑衣人打個稀巴爛。所以，在那時候，即便是教協首任會長司徒華復生，恐怕也無法帶領該會與黑暴割席。

不過，若然華叔尚在，相信他一開始就會否決「不分化、不篤灰」一類的荒謬主張，在暴力行為初現苗頭時，老人家更會馬上設法將風暴喝停。中央要槍有槍，要炮有炮，最不怕反對派走武力路線，因此，泛民支持暴力革命，簡直是自掘墳墓。華叔走了，反對派中剩下李柱銘、何俊仁、葉建源一類的低智腦袋，不懂得在風波開頭時便與暴力劃清界線，最後被拖累終身，實在與人無尤。