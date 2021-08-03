新冠變種病毒Delta惡化，原本接種疫苗係全球嘅希望所在，各國都在「谷針」，務求築起抗疫屏障；可是Delta變種病毒傳染力驚人，且似乎有能力衝破疫苗嘅防線。呢，以色列嘅疫苗接種率居全球前列位置，但最近確診人數仍陸續增加，其總理甚至宣布該國將成為全球首個為60歲以上長者接種第3劑疫苗嘅國家。老朽相信，若然成效良好，其他國家必會跟隨。

講開疫情，美國至今仍然失控，死亡人數近63萬，日前更錄得近20萬宗單日新症，創下今年1月16日以來新高。衞生及公共服務部呼籲民眾盡快接種疫苗，否則進入秋季後，確診數字將會激增，令疫情面臨巨大挑戰。喺疫情如此嚴峻下，共和黨佛羅里達州州長德桑蒂斯則與疾控中心唱反調，簽署行政命令，禁止學校強制學生戴口罩！阿哥，美國至今確診人數逾3,500萬，豈是無因？

變種病毒得人驚，歐美諸國疫情持續，但法國人民就唔多聽政府支笛，連續第3周反防疫措施，佢哋唔滿意進入戲院、公眾文化娛樂場所、餐廳等要出示衞生通行證，即接種疫苗或無染疫證明，指政府製造「隔離」分化。喺非常時期唔遵守防疫守則，仲要高歌「人權」，不是本末倒置嗎？

美國疾病控制及預防中心不久前發表嘅報告，直指變種病毒嘅傳染性有如水痘，每一個受感染者可以再傳染給8至9人。最令人不安嘅係，報告指即使已完成疫苗接種，感染後體內病毒數量與未接種者無異，咁即係話接種咗疫苗，同樣可把病毒傳染給他人，是以建議口罩令應擴展至全美境內，即使戶外亦應戴口罩，並視Delta為「新病毒」！

舊毒未除，新毒湧至，天呀，老朽是否要等「新疫苗」面世才考慮打第一針？