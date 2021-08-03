兩份內地官媒指名道姓揭批教協毒瘤，要求特區政府必須刮骨療毒，中央怒吼之聲如雷貫耳。特區政府隨即跟着中央的雷聲落出傾盆大雨，由教育局高調宣布與教協割席，立即採取多項措施把教協掃地出門，登時令公眾對教育局局長楊潤雄另眼相看，更讚賞新任政務司司長李家超敢擔當、敢作為，一錘定音貫徹中央政府的止暴制亂要求，一反自黑色暴亂以來，往往出現中央三令五申明令一套，特區政府拖延推搪做的又是另一套，既打折扣又變形走樣的怪現象。

見微知著，在教育局的聲明中，已不再重複政府一路對暴亂作錯誤性質的「社會事件」稱謂，而正名為「社會動亂事件」。說到底，倘特區政府連暴亂的嚴重錯誤的政治性質也採取錯誤及曖昧的稱謂，那麼還憑甚麼理由和論據做剷除教協這個毒瘤的切除手術？

香港教育戰線、教育系統、大中小學及幼稚園等被教協這個毒瘤作惡放毒了幾十年，禍害之深、播毒之大，真是罄竹難書。大批大批青年和學生成為非法佔中、反修例運動、黑色暴亂的主力軍及政治動亂陪葬品，完全拜教協所賜。支聯會、民陣及各種形形色色的政黨或政治組織及政治活動，無論集會或遊行能辦得成，都靠教協作為全港最大及最有實力的人力資源支援和物資供應的總後台和總後勤部。試問哪場「三罷」、哪次社會動亂沒有教協的身影？教協不除，香港不安，已是鐵律。

毋庸置疑，特區政府在《港區國安法》生效13個月後做切除教協毒瘤手術，是遲來的春天，但是遲到好過無到。既已遲到，除惡更必須務盡，尤其是必須把投訴失德成立和刑事罪名成立的教師名單公開，讓家長和學生監察，確保公眾知情權和監督權，就看教育局除惡是否一竿子插到底。