兩個內地媒體先後於上周炮轟香港的教協誤人子弟，指出教協「有目的、有組織為反中亂港惡行，推波助瀾，是整個香港社會亂象橫生的一大禍根」。教育局終於採取行動，宣布全面終止與教協的工作關係，包括不會與教協及其代表舉行任何會議、暫不處理教協轉介的個案及不承認教協的教師培訓課程等。

教協成立至今掛羊頭賣狗肉，反中亂港，若非內地傳媒狠批「毒瘤」，恐怕教育局仍會採取和稀泥態度，與「毒瘤」共存，拖累本港教育的健康發展，當局的處理手法令人失望。現時不但要剷除「毒瘤」，更須於教育界刮骨療毒，讓教育界回復健康。

教協惡行罄竹難書，面對國安法利劍高懸，被迫試圖逃避清算，先是宣布退出民陣、支聯會等；在教育局宣布全面終止與教協的工作關係後，又聲稱沒有煽動學生示威、反對「港獨」、關心教育和師生福祉等。現在面臨清算，教協才急忙以所謂聲明自我洗白，除了反映恬不知恥，更顯得作賊心虛。

教協和攬炒派同氣連枝，共同行動，已算是歷史悠久。據報，教協在2012年的反國教、2014年的違法「佔中」及2019年的反修例暴動，分別煽動全港師生參與違法集會，甚或策動、支持全港罷課。不少報道亦揭發違法「佔中」期間，教協為反對派政客搖旗吶喊，製作大量使用《蘋果日報》圖片和資料的「洗腦教材」，刻意誘導學生支持違法「佔中」。黑暴期間，教協亦明目張膽地煽惑師生上街作反，竭盡全力支持、支援黑暴分子的犯罪行徑，積極為黑暴分子提供援助，甚至公然借出辦公場所供黑暴籌劃犯罪行動，大方慷慨允許資助黑暴的「612基金」利用教協地址收取捐款。

去年初，教育局明言嚴肅跟進涉及暴亂的被捕教師及相關投訴。教協則宣布成立所謂「援助基金」兼發起眾籌，為涉違法被捕教師提供所謂「經濟援助」。此外，本港發生多宗教師失德個案，如小學老師有預謀地散播「港獨」訊息，小學常識科教師篡改歷史，將鴉片戰爭起因顛倒黑白，兩人先後被教育局釘牌，但教協卻加以包庇，企圖讓上述老師重返校園危害學生。

號稱約有10萬會員的教協，一直以專業團體包裝政治，以似是而非的歪理欺騙蒙蔽部分教師，讓其淪為毒害莘莘學子的工具而不自知。師生須認清教協的真面目，盡快與該組織切割，肅清教協流毒。

筆者期望當局勇於承擔，盡快依法跟進教協在黑暴及近年政治事件的角色，包括是否違反職工會條例的有關規定，掃除教協多年對教育界的遺害，保護下一代健康成長，免於政治毒害；同時，政府需嚴肅檢視及跟進其他專業界別及工會，是否也存在掛羊頭賣狗肉、實質推動反中亂港政治議程的情況，有的話必須盡快取締。