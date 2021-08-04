功夫茶：鼠疫未了蚊患至　盲目谷針有何用

一個作家曾說驗證一個國家和城市係唔係發達，一場雨足矣！因為佢或者有錢建高樓大廈，卻冇心冇力發展下水道；高樓大廈睇得見，下水道睇唔到。要等一場暴雨先能睇出佢嘅真面目。香港呢個號稱國際城市、亞洲金融中心，表面金碧輝煌，之不過，講到老鼠、蚊患、三無大廈之髒亂，你就一眼睇到晒呢個城市係唔係管治有道！

本報關心社會更關心民生，是以除咗不斷為政府獻上各種改善社會民生之藍圖，也不斷鞭策政府問責高官注意公共衞生，早前製作「新聞專輯」，提醒街市養惡鼠、18區老鼠多到貓都唔想捉；而三無大廈之垃圾井、邋遢篷、播毒渠、廢物街等，一幅「垃圾圍城香江奇觀」圖勝過千言萬語，道盡膠官白𢭃人工，香港烏煙瘴氣！

嗱！又到風雨之季，夏天潮濕炎熱，係蚊蟲孳生旺季。食環署公布，6月全港白紋伊蚊誘蚊器指數為14.8%，較5月上升4.3個百分點，屬二級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊嘅分布都幾廣泛。64個監察地區中，13個地區分區誘蚊器指數高於20%嘅警戒水平；其中馬灣、上水和馬鞍山嘅分區誘蚊器指數更達最高嘅第4級，顯示白紋伊蚊分布非常廣泛，「眾繁熾而無數，動聚眾而成雷」，蚊患都咪話唔得人驚！除咗活躍於社區鬧市嘅白紋伊蚊，仲有活躍於郊野密林、山溪嘅庫紋屬嘅蚊子。

各位街坊，被蚊叮，除咗痕到入心入肺，更有可能染上由蚊子傳播嘅傳染病，例如登革熱、日本腦炎和寨卡病毒等，患者輕則發燒頭痛，重則致命！政府至叻整啲口惠而實不至嘅口號「小心登革熱，齊來把蚊滅」！阿哥，政府多年來持續推行防蚊工作，惟登革熱個案數字逐年上升。鬼咩！政府部門至叻搞跨部門管理，政出多門，到頭來又互相推卸責任，鼠患、蚊患、垃圾無不如此。

呢，荃灣區區議員都話天氣熱又逢雨季，因此加強防蚊工作，早前增設太陽能滅蚊機後，蚊患問題有所改善，效果理想，佢認為食環署應使用唔同方法滅蚊。區議員都知道滅蚊要務實，而唔係對住啲「飛蚊猛捷如花鷹」嘅蚊，高呼「齊來把蚊滅」！嗰位食衞局局長陳肇始防疫做到恍如筲箕兜水，錯漏百出！政策張弛無道，一味收緊，徒贏得「勞民傷財」之譏！唉，公共衞生搞唔掂，香港早已淪為臭港，老鼠捉唔到，蚊患治唔掂，依家疫情表面有紓緩迹象，不過變種病毒Delta依然危機四伏，只顧盲目谷針而不顧民生疾苦，偶一閃失，又再「肇始」，疫情玩到出年仍未停，咁就真係大檸樂，經濟玩完，民生多艱，搵唔到食，即使99%接種咗疫苗又如何？