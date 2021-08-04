正論：澳門疫情乍現　通關難上加難

本港疫情清零接近兩個月，在消費券效應帶動下，這兩天大小商場皆人頭湧湧，人們無不期望趁着好勢頭盡快通關。詎料好事多磨，昨日澳門驚現4宗確診病例，當地隨即拉響警號，進入即時預防狀態。連「抗疫模範生」都失守，粵港澳通關無望，一旦消費券效應消失，經濟無以為繼，如何是好？

屋漏偏逢連夜雨。在三號風球高懸下，疫情突然重臨澳門，新增的4名患者涉及一家4口，分別到過珠海、中山及西安等地，多達數十人被列作密切接觸者。澳門當局宣布進入即時預防狀態，意味新冠病毒社區傳播及爆發風險極高，昨日下午三時半起，所有人士離境必須持有24小時內核酸檢測陰性報告，由於時間倉卒，多個檢測站皆大排長龍，許多居於珠海的居民未及取得檢測報告而滯留澳門，引發不少怨言。

澳門政府強調，當地糧食及物資充足，呼籲市民毋須恐慌式搶購，市面未見有混亂情況，反映當地政府應變迅速，市民亦冷靜有序。惟無可否認的是，今次有澳門居民確診，疑與免檢通關「走漏」患者有關。當地部門相信，涉事一家的女兒最先受感染，她在上月中下旬曾跟團到西安交流，女童在西安期間曾出現咳嗽、味覺及嗅覺喪失等徵狀，回到澳門後好轉，但其兄不久即出現不適；其父亦在8月1日感喉嚨痛，母親翌日亦出現病徵。

眾所周知，澳門早就與內地全面通關，但隨着變種病毒肆虐全球，接種疫苗而照樣確診者大有人在，證明新冠病毒極難對付，過去行之有效的「健康碼」未必足以應對目前疫情。君不見，早前廣州疫情反彈，一度搞得風聲鶴唳；而Delta變種病毒現已蔓延全國十多個省，各地均提升防控級別，重新進入作戰狀態。如今連長期保持零確診的澳門也被病毒攻破大門，防疫後知後覺的香港有可能獨善其身嗎？

這絕非杞人憂天。香港雖然連續57天本地清零，但外來輸入個案幾乎沒有間斷，當中更涉及變種病毒，現在還未至於引致社區大爆發只是幸運，但幸運之神會眷顧香港多久？而隨着澳門進入即時預防狀態，病毒在內地又告死灰復燃，粵港澳通關在短期內肯定無望，誰能打救疲不能興的經濟？誰都知道消費券只能提振經濟於一時，一旦消費券效應消失而年關又至，新一輪裁員結業潮就在眼前。尤其是港府至今拒絕放寬社交距離措施，大部分食肆依然維持4人一枱，對飲食業影響極大，連帶零售業亦一損俱損。香港由不夜城變成死城，訪港旅客插水式暴瀉99.9%，再不通關，明年經濟只會更黯淡更難捱，庸官一味望天打卦，可有應對之策？

澳門尚且如此，香港情何以堪！港府一味催谷打針而罔顧口岸中門大開，任由高危地區人士接種疫苗後縮短檢疫期，隨時埋下爆疫隱患。都說奇災巨禍往往在麻痹大意之際降臨，一旦變種病毒大爆發，等待香港恐怕只有死路一條！