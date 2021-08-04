世界視線：美反華喪失理智　科學家慘遭牽連

美國就新冠疫情問題甩鍋中國，愈來愈沒有底線，如今更發展到迫害科學家的程度，盲目反中的政治病毒，果然遠甚於新冠病毒。

美國國會眾議院外交關係委員會的共和黨人日前發布一份報告，聲稱有「大量證據」可以「證明」所謂「實驗室洩毒論」，到底是甚麼「證據」呢？其中一條是聲稱在疫情爆發前幾個月，武漢國家生物安全實驗室曾招標採購空調消毒、廢物處理和中央空調系統。正如俄羅斯前總防疫師奧尼先科指出，對病毒溯源的調查必須合理，且建基於證據而不是推測，而共和黨人的這份「報告」，恰恰是「推測」的產物。

事實上，一個生物安全實驗室購置上述儀器物品，再合理不過；如果要解釋的話，應該也是美國政府解釋，為何早在2019年新冠疫情尚未爆發之前，當地衞生及公眾服務部已進行一項名為「赤色傳染」的傳染病演習，根據演習的設定，疫情「在中國爆發」，「人們起初以為是流感」，「47天後世衞宣布為全球大流行」……令人質疑到底是有人「未卜先知」，抑或在預演編好的「劇本」。

顯而易見，共和黨人的這份報告，壓根兒就是一場拙劣的政治表演。總統拜登早前下令情報部門要在90天內完成新冠病毒起源的報告，眼看限期逼近，共和黨人「搶喝頭啖湯」，將甩鍋中國的「功勞」據為己有，在這種情況下倉促炒作的「報告」，自然只能以「推測」代替「證據」。然而，這份報告最離譜之處，還在於將政治中立的科學家拉下水，指控病毒專家達薩克是「中共假情報運動的形象代言人」（達氏曾表示病毒不可能從實驗室洩漏），敦促外交關係委員會對其發出傳票。

為了達到反中目的，部分美國政客遇神殺神，遇佛殺佛，堅持客觀事實的科學家遂成為某些人的眼中釘、肉中刺。除了達薩克，過敏與感染疾病中心主管福奇因抵制「實驗室洩毒論」，被共和黨參議員保羅指摘「對國會說謊」，甚至威脅要追究刑責。堂堂超級大國議事堂，竟淪落至中世紀宗教裁判所的水平，還有甚麼好說的。