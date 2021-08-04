神州觀察：遇難人數突飆升　洪災問責乃必須

河南省鄭州市近日遭遇特大暴雨襲擊，省內其他地方亦不同程度受災，群眾傷亡情況無疑最為牽動人心，雖說當局也不時更新相關災情數據，惟日前最新公布的302名因災遇難人數，以及尚有50人失蹤的情況，仍然令各界心頭一震。其後不久，國務院更於同日宣布成立調查組，直衝鄭州而來，欲對當地抗洪中存在的失職瀆職行為進行問責追責，因為所有遇難者中就有多達292人來自鄭州。

一般來說，每次大型洪澇災害都會伴隨山洪、泥石流、決堤潰壩、城市內澇等多重災情而至，鄭州市上月20日遭遇的那場洪災更被冠以「千年一遇」，損失勢必最重，惟各方關注焦點似乎都放在地鐵水浸上，或因此忽略其他災情損失。問題又在於，直到29日，當局公布的全省洪災遇難者仍為99人，如今不過幾日，且災情已不似20日那般險惡，相關遇難人數竟大幅飆升至超過300人，若說各界毫無反應，肯定不現實。

此舉或讓人想起台灣早前在公布疫情數字時搞的「校正回歸」那一套，當然，武漢去年也這樣玩過，亦曾招來淡化影響、試圖卸責之嫌；甚至對於河南本次公布的遇難人數，恐仍有人抱懷疑態度，認為真實數字或許更多。這也難怪，過往不少奪命安全事故中，地方政府多有遮掩、瞞報操作，從而養成民眾的不信任感；更關鍵的是，縱然本次公布屬實，這麼高的死亡數字亦難讓人接受，須知去年全國各類自然災害遇難者總數尚未超600，不問責鄭州如何說得過去？

現時一些地方每遇洪澇災害，總愛渲染五十年一遇、百年一遇甚至千年一遇之說，動輒以幾十個、幾百個「西湖水」作比較，意圖凸顯天災難抗之感，這次更有人跳出來為鄭州解畫，說這就是天災，不是人禍，真不知純粹是想博眼球，還是受了鄭州甚麼好處。拿地鐵水浸來說，固然有指已超過相關防洪設計能力，但為何無視天氣預警，不能像其他城市那樣及早停運？遭批工作程序僵化死板、效率低下，民眾早就要求進行追責，豈是沒有道理？

反倒是地鐵方面的事後解釋，遭網民狠批全無惋惜及自責感，如同沒有任何感情的旁觀者，很能說明問題；包括巨資打造的「海綿城市」被指毫無效用，洪水及泥石流、房屋倒塌造成的巨大傷亡情況，都不應一味甩鍋老天爺。正如中央強調，各級領導幹部需在洪災中身先士卒，靠前指揮，把保障群眾生命財產安全放在第一位，有否做到？平時有否認真總結經驗教訓，改進災害應對能力？不把這些問題釐清楚，只能在年復年的災害中重蹈覆轍，而要做到這一點，就必須對所有抗災不力行為嚴肅追責。