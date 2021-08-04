一直以來，對於涉及反修例黑暴的案件，司法機構會怎麼處理，社會各界都極為關注，也料到會有許多判案不公之事。

其實，大家也不會覺得有啥「看頭」，因為大家都知道英夷留下的司法體系和人事是怎麼一回事，知道香港司法體系內有一個龐大的「保護傘」，知道香港司法中人和反對派、港英餘孽有着共同的「價值觀」以及意識形態。反對派也好，黑暴分子也好，犯下的事若落在他們手裏，十有八九是沒事的，是會「不檢控」、「無罪釋放」、「高高舉起，輕輕放下」的。

然而，《港區國安法》在去年中公布實施之後，這種情況有了「看頭」。在煌煌國法下，在朝廷雷霆之威下，「保護傘」再猖狂也不敢「依然故我，全面抗拒」了。同時，他們也不是「鐵板一塊」，壓力之下必然會分化，有的人端正了態度，但有的人還是「不信邪」，繼續充當「保護傘」，以為自己能夠「世道劇頹波，我心如砥柱」。

最近元朗「7‧21」事件的判決結果，就很有這樣的意味。該判決引起社會嘩然，認為判決不公，皆因法庭是非顛倒、邏輯混亂，明顯偏幫挑起事端、首先出手、製造暴亂的「黑衣人」，重判了「保衞家園」的新界「白衣人」。

在此之前，香港司法系統在處理反修例暴亂中，已屢屢發生這類「庇護黑暴」的事情，早已引起社會大眾強烈不滿，認為某些人的辦案、判案明顯立場偏頗，有失公正，今次又遇一宗也！讓人明顯感覺，有人在《港區國安法》實施一年、黑暴平息一年後，仍在充當「保護傘」。

一年來，他們對社會各界的批評一直抵抗，一直在用所謂「司法獨立」加固「保護傘」。更令人警惕的是，有人正在利用一切機會，在司法判決中為「黑暴」鳴冤叫屈，反攻倒算，政治居心叵測，社會影響惡劣也。