實在很難想像，在號稱世界唯一超級強國的美國，竟有700萬人面臨無家可歸的處境。由於新冠疫情的原因，美國政府去年9月實施租客保護令，防止業主趕走沒錢交租的租客，實際上就是推卸政府責任，要求業主承擔損失。但隨着保護令期滿，業主隨時可以下驅逐令，大量欠租的租客恐將流離失所。從紐約街頭，到洛杉磯海灘，本已遍布無家可歸的流浪漢，接下來必定更加壯觀，這是一道多麼奇特又多麼諷刺的風景線。

見微知著，這只是美國社會貧富懸殊的縮影。根據聯合國的數字，美國約有4,000萬人生活在貧窮線下，其中1,850萬人屬於「極度貧困」，還有530萬人的生活狀況堪比「第三世界」。而另一邊廂，1%富有階層則擁有相當於90%人口的財富，真正是富者田連阡陌，貧者無立錐之地。難怪有美國脫口秀節目主持人嘲諷道，美國的進步不是擺脫貧困，而是增加貧窮人口，這是好的，因為這意味着有錢人正從窮人口袋裏拿錢，以增加自己的財富。

貧富懸殊不僅帶來種種社會問題，而且成為公共衞生隱患。美國之所以成為新冠疫情最嚴重的國家，感染和死亡人數都名列世界第一，主要原因就是許多窮人付不起昂貴的醫療費用，只能自生自滅。最近美國疫情再度惡化，每天都有10萬以上新增病例，相對於早前拜登吹噓在疫苗製造和接種方面取得「非凡成就」，可謂莫大諷刺。最不可思議的是，面對變種病毒肆虐，疫情死灰復燃，許多美國人依然若無其事，佛羅里達州當局甚至與疾控中心唱反調，禁止學校強制學生戴口罩。也許，對美國主流社會來說，反正死於疫症的大多數是老人和窮人，他們根本不會放在心上。這就是所謂的美式民主和普世價值！