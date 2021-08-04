打不打疫苗？這個相信是不少香港人今年內比較頭痛的事。政府免費幫市民接種，出於好意，亦希望可盡快達到群體免疫，只不過香港人比較小心，而且資訊流通，所以當外國甚至本地有疫苗事故傳出來之後，不少人都帶點猶豫。

事情永遠像一個硬幣有兩面，一邊就是醫學界呼籲大家接種疫苗，醫生率先打針作為榜樣，甚至一眾高官也已經打了疫苗，以示安全性。不過繼續傳出的死亡、中風、面癱等事件，大家都懷疑是否與疫苗的副作用有關。另一邊亦有不少醫學文獻證明，疫苗對於變種病毒功效大大減少，甚至需要打第3針以加強保護性。

有意見認為，將來新冠疫苗會好像流感針，每年要打一次，以策安全。流感針由來已久，大家都覺得相對安全，但事實上有多少人會每年打一次流感針？對比起來，新冠疫苗歷史才不過一年光景，長遠會有甚麼副作用，仍然有待發現，這些都是市民憂慮的。

這些事實大家都知，官員都知，然而大方向都是催谷打針，甚至高官表明不再容忍有人為了個人理由而不打針。公務員及教師基本上都變相強制打針，若果不符合當局要求，便會造成很多不方便。公務員要每兩周自費一檢，費時失事。而教師亦面對校方的壓力，因為只有達七成接種率才會容許全日面授課程。

其實大部分香港人都支持打疫苗，只不過配套方面希望可以改善。最令人質疑是專家委員會，就像人肉錄音機，屢次強調事件與疫苗沒有直接關係。其實他們不用這麼緊張，可以換一種說話方式，不應每一次都閃電走出來閂定後門，大眾市民聽了其實會留下頗壞印象。市民都想信專家和政府，拜託有關方面換一換姿態，收效可以更好。