最近有三則新聞讓人感到鼓舞：一是取締教協。二是廉政公署起訴黃耀明和區諾軒涉嫌在補選中作出舞弊行為，顯示特區政府依法辦事和嚴正執法的決心。三是8月2日行政長官連同多位局長出席抗疫記者會，特首宣布有4類群組必須接種新冠疫苗，否則9月開始每兩星期就要自費提供病毒檢測報告，4類群組分別是公務員及政府員工、醫管局員工、安老及殘疾人士院舍員工和學校職員。

正如昨日本欄所評，教協事件反映出政府後知後覺的問題。教協多年來積極參與反中亂港的政治活動，偏偏要在內地兩間官媒發聲後，教育局才敢與教協斷絕合作關係，但這也總好過不知不覺！

我們實在不需要每每都要與海外看齊才能作決定，就以抗疫工作而言，上周五筆者文章提及特區領導人在大是大非問題上一定要對自己有信心，如果找不到信心，就應回頭看看祖國做法。整天開口講背靠祖國，但祖國真在背後撐腰時又不肯靠，又不倣效祖國做法，這才讓人氣結！

現在稍為安慰的是聽到特首提出新措施，特首宣布的加強接種措施是果斷的！筆者曾建議特區政府在這場長途抗疫應果斷學習和採取內地慣常的措施，包括全民檢測、禁足令、接種疫苗和出台健康碼，否則是無法帶領特區打通內關的。筆者由衷希望特區政府在打通內關一事，必須盡洪荒之力去爭取，不是與中央和廣東省政府溝通就算數，特區政府要更主動地去一一滿足通關所需的特定條件。特區已連續50多天沒有錄得本地個案，可見客觀的良好形勢已出現，特區繼續嚴防輸入，強制全民接種疫苗，務求讓整體接種率盡早達到七成以上，那麼打通內關就在眉睫！

筆者早前大膽提出8‧15為通關目標，其實機會仍在！到時本地將會連續清零60多天，絕對是個非常有說服力的客觀條件。相反，倘若再不通關，我們就會猶如神枱上的桔，慢慢被陰乾；再不通關，9月、12月和明年3月的3場選舉也隨時搞不好。

適逢周一是第五屆香港關公節，筆者參加了當日的儀式，看着關公炯炯有神並手持大關刀，彷彿可以斬開所有荊棘。香港現在就是需要這種勇氣和精神，就算8‧15未能通關，也要在9月通關！以關公的正氣和鬥志，一定可以帶着香港打通內關，再與內地互聯互通，實現谷底反彈！