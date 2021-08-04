本欄發表的《7年後便是一條好漢》，當中提到法援署「胡批濫助……打輸了官司又是由納稅人埋單，黃律師則袋袋平安」，收到法援署來函，客氣地表示欲了解更多以作檢討，但字裏行間不無冤屈之情，言下之意是筆者對該署有偏見和誤解。

正如法援署所說，基於法例限制，該署不能對每宗個案披露資料，以免影響案情；並強調該署一直以一視同仁、不偏不倚的態度來處理所有申請，這些都是實情，也是政府應有之義。問題是，認為法援署「胡批濫助」不獨獨是筆者的觀感，而是許多正常市民的觀感，甚至立法會議員都多次要求當局改革法援署，證明該署有問題，絕非偏見和誤解這麼簡單。

單是「爆眼女」多次利用法援向法庭提出司法覆核，指定由有反華政黨背景的夏博義擔任辯護律師，藉此阻撓警方向醫管局索取醫療報告，已見法援署有胡批濫助之嫌。為何警方已取得法庭手令，法援署仍然批准爆眼女的申請？這對釐清真相毫無幫助，反而成為黑暴謊言的催化劑。如今證明爆眼女無爆眼，法援署除了一句依法處理所有申請，可否向納稅人公開當局為爆眼女使了多少冤枉公帑？

至於現時法援律師名冊有1,171名大律師，821間律師事務所。惟過去兩年與司法覆核相關的法援案件分別為81宗及82宗，僅有27及25名大律師獲配案件。正常市民都會問，法援署究竟如何分配案件及選取律師？黃律師「圍威喂」袋袋平安，真是外界有偏見和誤解嗎？

誠然，任何有經濟問題的市民都應享有法律援助，但黑暴絕非一般案件，而是危害國安的奪權暴亂。連區議員被DQ都要追討欠薪，被判罪成的暴徒，是否也應向他們追討法援費用，藉此杜絕濫用？