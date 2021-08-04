講唐宋古文八大家，第一個當數韓愈，在名篇《答李翊書》之中，他有一段話似乎讓人納罕，但是細味之下，卻有深意存焉。他說，平素寫文章，「其觀於人也，笑之則以為喜，譽之則以為憂，以其猶有人之說者存也。」

世俗之人撰寫文章或者發表看法，巴不得馬上得到他人推許，甚至會喃喃祝禱，千萬別招來譏評。但是韓愈不然，文章寫好了，要是被當代人訕笑，他深以為喜；一旦贏得交相稱譽，反倒愀然不樂。不是說群眾眼睛是雪亮的嗎？一代大文豪偏不信這調調兒，他的一生成就，正是來自敢與時人不同框。

筆者第一次讀《答李翊書》是在中學時代，文章影響了我半輩子，它讓我深信，群眾眼睛不一定是雪亮的，有時候更加是心粗眼翳，蒙昧無知，你一不小心，就會被他們蒙蔽。

2019年的反修例風波期間，香港教育界「黃絲」當道，有人估計在黌宮之內，七成是黃人。那時候，你想博取掌聲不難，只消撰文支持抗爭者，反對政府從嚴執法，換來的點讚就會馬上滿瀉。相反，你若是憑良心說事，批評示威者罔顧法紀，支持治亂世當用重典，那麼你走在校園，會不時招人白眼，很多昔日的好友，甚至會在背地裏對你說三道四。

然而，這不打緊，年輕時讀的聖賢文章，正是教導我們不要跟世俗同褒貶，時間才是最好的裁判員。反修例風波的參與者，論志氣與豪情，恐怕還遠遠比不上文化大革命的鬥士們。但今天，你若問文革中的狂熱分子，大抵每十個人之中，有九個半在後悔。人們往往會在時代中迷失自己，《答李翊書》就是韓愈在1,200多年前，向世人發出的警告信，可惜能讀懂的人不多。