自願打針名存實亡，強制打針殺到埋身！老朽十分欣賞本報言簡意賅嘅提點，政府日前宣布4類特定群組必須打針，包括公務員及政府員工、醫管局員工、安老及殘疾院舍員工，以及所有學校員工，否則9月1日起要自費兩周一檢；若公務員拒絕檢測或被紀律處分。有公立醫院醫生批評，打針並非完全不涉風險，保護率亦非百分百，但港府卻強制僱員接種，認為值得探討情況是否合乎法律及道德標準。

事實上，去到依家，要打嘅都早已打了，唔想打嘅依然不會打！對於一些高薪嘅公僕如醫生、教師，一個月花多一千幾百就當請人食餐飯；之但係對於一些基層，確實係沉重負擔。有安老院擔心要求基層員工自費檢測，會加劇人手流失，並增加聘請成本。而一些從事飲食業嘅侍應，亦係無端端被加重負擔。

本港疫情有緩和迹象，但食衞局局長陳肇始表示目前冇條件再放寬措施，社交距離措施會延長至本月18日。基於變種病毒肆虐，延長社交距離措施情有可原，之不過又話會收緊B類食肆員工嘅檢測要求，要求佢哋由每14日一檢變為每7日一檢，惟已打針嘅員工則毋須檢測。

業界批評政府漠視飲食業從業員意願，如同強迫打針。香港連續50多天本地「清零」，政府冇充分科學理據說服公眾收緊B類食肆員工嘅檢測至7日一檢。藉着消費券效應，目前餐廳生意逐漸復甦，政府冇放寬相關措施，反為谷針而罔顧餐廳員工嘅實際情況，導致每月需花費約千元進行檢測，且要在放假期間檢測，勞民傷財。飽漢不知餓漢飢，政府施政經常被轟離地，根本就係不察民生疾苦，「長期以公帑資助佢哋檢測不合理」，可高官有否反省自己防疫失當卻照享高薪厚祿又是否合理？