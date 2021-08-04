香港自回歸以來，所有政治性質的社會動亂，或多或少都同教育界毒瘤教協有關，無他，因教協已成為反中亂港勢力的總舵。廿多年來，各種社會動亂的煽惑根源、謠言根源、組織根源，只要順藤摸瓜，一定最終找到其出處都是同教協有着千絲萬縷的關係。因此，特區政府宣布與教協割席，並終止多項與教協的工作關係，即不再與其舉行會議；不再就教育議題諮詢其意見；暫不處理其轉介個案；不承認其在諮詢組織內的資格；不承認其舉辦的教師培訓課程，揭了教協在教育界欺世盜名、兩面三刀的面紗，還它作為專門搞政治、搞動亂、搞播「獨」、搞分化、搞鬥爭的政治組織本來面目，全港家長額手稱慶。

曾幾何時，教協恃着人多勢眾，又得到政府妥協及偏袒，甚至有教協骨幹被教局聘用任職高層，在教育界號令天下，稍有正義老師持不同意見，都被打壓孤立，教育界如黑社會當道。

君不見，黑暴期間學生被唆使派發及掛黃絲帶，甚至人鏈圍學校，學生若不配合，便被孤立針對。君不見，有幼稚園畢業典禮的節目場刊公然煽動仇警報復的圖文，家長雖不滿，為子女計也噤若寒蟬。君不見，許多被家長或學生投訴或舉報的教師，最終的處理結果都是不了了之，原因是教協成員壟斷了「教育人員專業操守議會」，當然無一受罰，辦學團體及學校管理者怕被罷課鬥爭，惟有隻眼開隻眼閉。

雖然教育局對教協做了多項切除手術，但還須全社會、全教育界發動人民戰爭清除癌細胞。所有學校應取締教協在校內進行任何活動，禁止派發教協任何文宣，及時向教育局舉報教協可能在校內的地下活動，倘涉及觸犯國安法，更應向警方國安處舉報。