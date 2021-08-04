翻開廣告，不難發現「靚裝修」、「中心地段」等等招租啟事。如果不是本地人的話，還會以為是甚麼樣的豪宅，但其實只是我們熟知的「劏房」。回歸已經20多年了，香港經濟有長足的發展，但房屋問題仍然是燙手山芋，實在令人唏噓。究竟它是社會問題，還是政府不作為？我們大家可能心中有數。

經過兩年前的社會動亂，許多人認識到香港的社會問題不能被忽視，而當中的核心就正正在於土地及房屋。要讓市民有根的感覺，就必須為其營造安居樂業的環境，而當仍有20多萬人口居住在「劏房」之中，我們又會否敢說香港為他們提供一個「家」？房屋問題牽一髮而動全身，不但關乎人身安全及居住環境，更是下一代人向上流動的重要因素。

每當看到內地脫貧攻堅的新聞，無形中會產生對比的壓力。眼見內地農村的建設，一座座新型的村屋並排而建，又有電力、食水、網絡的覆蓋，人民樂於生活在他們的鄉土之上。當中更重要的，是內地官員對脫貧攻堅的念茲在茲。每每談到其中的心得時，就會一再強調要將國家大政策落實到位，遇事迎難而上。無怪國家今天已能向外宣布已踏入「小康」階段。

早前，中央鞭策香港寄語必須處理房屋問題，而最近特區高官語重心長地指出，會在2049年前完全告別「劏房」。屈指一算，2049年即是28年之後，亦即逾四分之一個世紀，說出來不免令人極其尷尬。如果我們是居住在「劏房」之中，自然就會覺得一日也嫌長，而20多年的時間就簡直不能接受。由此，真希望香港的官員能夠做到將心比己，以急市民所急的心態處理現時的問題。

我們知道，一切也不會是容易。回歸以來，不同人士指出過不同的難處，又說過某些因素難以被改變。不過，許多事均已成為過去，不是我們需要深究的時候，反而是在今天政通人和的大環境下，有哪些事我們應該做又或是可以做。或許，這就是時代所賦予我們的使命，亦是市民對香港應有的期望。

在許多方案提出以後，不論移山也好，填海也好，都值得可以被認真探討。有些想法聽起來可能是天方夜譚，但也會有一定的機會將之落實。20年以後，半世紀以後，當我們驀然回首今天的香港，是在悔恨不必要的內耗，還是憶述如何團結向前邁進呢？我相信，我們絕對是可以選擇的。

孟子有云，「挾泰山以超北海」，是誠不能之舉，但「為長者折枝」，則「是不為也，非不能也」。今天香港的住屋問題，應該只是不為之事，只要認真對待加以用心，即為可以達成的目標。事實上，有志者事竟成，官民齊心必然政通人和，而的確只要我們團結一致，未來將能締造更高的繁榮穩定，市民定必能夠安居樂業。