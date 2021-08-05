繼阿富汗之後，美國又要從伊拉克撤軍，實際亦是從敍利亞撤出。沒有伊拉克基地的掩護，美國特種部隊在敍利亞難以運作，也不可能繼續在敍利亞偷盜當地開採的石油。反敍政府的叛軍，以至敍境內的庫爾德人勢力便難以維持。這樣的骨牌效應可能衝擊美在科威特、巴林等地的海空軍基地，早在中國在吉布提設海軍後勤基地，已使美國在當地的中東與北非空軍基地受到約制。

骨牌效應便會是美軍在中東基地大規模地撤銷。一如從阿富汗撤軍倉皇敗走，中東的撤退亦會一樣。土耳其想替代美國，無論在阿富汗與中東都是有野心，卻無軍力財力。以色列亦孤掌難鳴，早晚要與伊朗和談。伊朗新政府不急於與美國談判核協議是看到美國的敗走，看到中東大局變化，待塵埃落定後才討價還價。美軍撤，當然還留下作反的因素。但一如阿富汗只能搗亂，無法逆轉形勢。

伊朗在這樣形勢下便不用大動干戈。伊朗、伊拉克、敍利亞與黎巴嫩4國合作（還可加上巴勒斯坦）。沒有美軍坐鎮，中東戰事可逐步平復。沙特阿拉伯亦早晚與伊朗解決也門之戰，中東便進入和平重建的階段。俄羅斯以軍力鎮壓任何叛亂，或美式顏色革命，歐盟亦會棄美國而與俄羅斯及中東各國合作，趁美國撤退，重返中東。而中國已與巴基斯坦和塔利班協議重建阿富汗，亦參與敍利亞重建。俄以武力和政治來維護中東的和平重建，中國則以資金、技術力量、工業條件來協助重建。若能這樣，這將是中東在鄂圖曼帝國崩潰、英法殖民之後，出現真正的區域發展，對世界變局，意義巨大。

美國自必不甘心，可卻無奈。要打仗，一直都打不勝，只是消耗金錢、人力和自身的國際聲譽。在俄羅斯武力介入，俄背後還有中國的財力，美國只能倉皇撤離。美國現時政府外債28萬多億美元，國內通脹上升，利息只會升不能再降，還本還息負擔沉重。美國也不可能再工業化，缺乏投資也缺競爭力。國家與社會負債最佳的希望只是減緩增加，不可能抑減。當全球主要國家致力去美元化，沒有美元支撐，美國難以維持經濟增長。貶值與通脹將是雙重夾攻，不從海外戰場退回來，全國財經崩潰便迫在眉睫。美國不是不想重振霸權，只是力不從心。

伊朗、俄羅斯也能看透，中國難道不懂嗎？