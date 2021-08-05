由於特朗普的鮮明個性、極擅長表演、擁有深厚的社會基礎、順應「白人種族極右保守潮流的興起」，以及受到各類政敵的「殘酷迫害」，他在下台後，從不寂寞，更不會被人遺忘，盼望他再選總統、重登大寶者大有人在。

因此，離開白宮大半年，特朗普為中期選舉和再戰總統的吸金籌款能力十分驚人，打破歷屆下台總統紀錄。據聯邦選舉委員會透露，特朗普的3個政治行動委員會，半年來共籌款項8,200萬美元，加上特朗普政治行動委員會的逾一億美元存款，特朗普個人掌握的選舉資金已和共和黨全國委員會相若，富可敵黨也。這為特朗普再選總統是不是在黨內奠定了堅實的基礎呢？

值得特朗普驕傲的是，他在遭到多個「巨無霸」社交媒體封殺下取得了這樣的籌款成績，說明他仍然維持着龐大的捐款網絡，這在美國歷史上前所未見，吸金能力無人能比，影響力無人能比。

更令特朗普驕傲的是，那8,200萬美元中有6,200萬美元是由「拯救美國」籌得的。這委員會是在特朗普下台、官司纏身、情緒最低落時成立的，方顯捐款者都是他的死忠鐵粉。

有這樣的「驕人成績」，特朗普本人在大半年來度過了些許沮喪和狼狽的日子後，戰意高昂。他不斷攻擊拜登政府的內外政策「很廢」，不斷嘲弄拜登對華「軟蛋」。特朗普這個人一向自視甚高，狂妄自大，大選中僅以很少的選票輸給了拜登，他是很不甘心，怒火滿胸，要一雪恥辱的。

拜登上台後的內外政策並無挽回美國的頹勢，在對華「大國競爭」中，雖然一改特朗普簡單粗暴的鹵莽做法，整色整水，聯合盟友，多方布局，但一點兒便宜沒佔上，在多個國際場合反被北京「一通教訓」。凡此種種，都增加了特朗普「從頭收拾舊山河」的信心。因此，3年多後，中國是否會再與特朗普交手概率不小也。