中國人有句俗語「死要面子活受罪」，這句話送給英國人似乎更合適。英國早已淪為三流國家，只能充當美國的小跟班，但許多英國人依然自我感覺良好，至今還在緬懷「日不落帝國」的輝煌。最近英國派出伊利沙白女王號航空母艦「環遊世界」並進入南海，英軍大肆吹噓一番，聲稱這是「展示戰略海洋力量」、「英國走向全球的象徵」、全球只有少數海軍可以展開遠洋航空母艦行動云云，真可謂王婆賣瓜。

實際上，這支航母艦隊只是臨時拼湊而成，裏面包括美國和荷蘭軍艦，連艦載機也要借用美國戰機，可見英國根本撐不起一支完整的航母艦隊。都已淪落到如此地步了，英國人還在自吹自擂，這不是死要面子又是甚麼？早前英國軍艦試圖在黑海挑釁俄羅斯，結果被俄軍以實彈轟走，成為國際笑話。他們大概被嚇怕了，這次不敢進入中國領海12海里範圍之內，否則注定吃不了兜着走。

別以為這是虛言恫嚇，新中國成立前夕，英國紫石英號護衞艦悍然闖入長江流域，結果被解放軍開炮擊傷，只能掛着白旗狼狽逃竄。今天中國軍事實力比當年強壯何止百倍千倍，隨便拿幾艘軍艦出來，也勝過英國那堆破銅爛鐵，英國人對此心知肚明，當然不敢再越雷池半步。

很明顯，英國航母不遠萬里從歐洲跑到亞洲刷存在感，主要是受到美國慫恿，本想耀武揚威，反而自暴其醜。曾經的「日不落帝國」，如今日薄西山，窮得要靠吸引香港黃絲帶着資金移民，卻還要抱着歷史餘暉，跟在美國後面狐假虎威，企圖以挑釁中國來彰顯自身「強大」，正如蚍蜉撼樹一樣，既可笑又可憐。還是這句話，獻醜不如藏拙。英艦與其在國際上丟人現眼，不如關起門自娛自樂。