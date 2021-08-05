不經不覺，還有數天東京奧運便圓滿結束，事前經過風風雨雨，在全球疫情未遏止下，東京自顧不暇，還要舉行這項盛事，大家都不太看好東奧可以順利完成，現在雖然當中還有一些風波發生，但大致上都是順順利利，香港還成就非凡佳績，這次東奧的例子，以及之前歐洲國家盃足球賽，證明即使疫情還未完全受到控制，只要果斷執行及決心辦事，生活還是可以繼續，只要做好準備，可以舉辦大型活動。香港的疫情比起東京還要好得多，連續近兩個月已經沒有本地感染個案，相信各方面都應該考慮，快點回復正常生活，包括放寬社交距離措施。

不得不提，前日傳出確診疑雲，一度有一名中年男子初步確診，沒有外遊紀錄，很大可能屬本地個案，令到57日本地零確診幾乎斷纜。不過，反覆進行測試後，未有驗出病毒，而體內有抗體，料曾受感染。患者雖然未打過疫苗，但病毒量低，之前有過胸口不適及心悸等症狀，相信有一段時間受病毒侵襲，但靠自身免疫系統打勝仗，相信香港有不少類似個案，只是沒有全民檢測，所以未有相關數字。反而一江之隔的澳門又因疫情再燃，要實行全民檢測。經過一段時間的風平浪靜，澳門現在又再次失守，一名女生参加內地交流團，包括坐飛機去西安，眾所周知，內地由南京祿口機場擴散的感染浪潮遍及多個省市，女生中招後回澳沒有隔離，證明防疫出現漏洞。暫時未知蔓延程度，澳門想短時間內控制疫情，全民檢測說做就做，這方面十分果斷。

反觀香港政府做事拖拖拉拉，還未能夠放寬社交距離措施，相信還未達到政府的接種率目標，難望解禁。還要捱多久，社會才可以回復正常呢？