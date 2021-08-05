鞏固國家安全，教育需要先行。近日友人從上海歸來探視，談到國家安全，經過2019年黑暴風波，大家同意港府要加把勁撥亂反正，也認同社會團體如國家安全教育中心（IPLSA）等，應多加推動國民意識和國家安全教育的工作。

過去，香港一直有着穩定的環境，所以社會上從來沒有意識到香港會成為中美角力的磨心，也沒有意識到國家安全是那麼薄弱。但從2019年的黑暴風波中可以看到，我們的教育被人滲透，年輕人走上歧途，社會秩序受嚴重衝擊，一向信奉的法治精神是如此的脆弱，實在是匪夷所思。

首宗《港區國安法》案件宣判，24歲被告唐英傑去年7月1日駕駛電單車衝越警方防線，被捕時臉上並無展現悔意，可能覺得很有「英雄感」，但案件審理完畢他被定罪之時，大律師求情表示他已真誠地為其行為感到後悔。這個後悔是真是假，我們無從得知。但這年輕人被判入獄9年，要過鐵窗生涯，實在令人惋惜。

維護國家安全不能單靠政府，還需要靠大家一起去做。像這樣的起訴，並非是最終目標，嚴正執法只是止暴制亂之舉。長遠來講，治本之道必須從教育下苦功。

政府切斷和教協的合作，雖然是遲來的動作，但總好過沒有。《港區國安法》第10條列明，特區應當通過學校、社會團體、媒體、網絡等開展國家安全教育。以往政府雖然信錯了教協，現在糾正過來，也要主動爭取與可靠的民間力量合作推廣國家安全教育和監督。政府要分清「誰是敵人、誰是朋友」，還要善用人力資源。以IPLSA為例，他們正在籌劃招攬一些退休教師給予培訓，組建成一個視察和督學團隊。工作範圍將會包括對在職的教師進行教學觀察和評估，當中的表現是否符合教師守則、《港區國安法》以及相關條例、學生的學習反應如何等。

如是者，教育局並不需要額外增加公務員人手，完全可以邀請愛國愛港社會團體合辦，通過他們招聘退休老師當義工。60歲以上人士，只需付兩元車資就可四處活動，機動能力甚強，倘若不好好利用真是浪費！教育局可以撮合學校、家教會、教聯會和IPLSA等去建立一個更具規模的民間自願視學機制，按《港區國安法》和教育條例去推動民間監督和觀察。

只要政府願意去呼喚，一定立即響應！只要雙手合拍，肯定會有掌聲。