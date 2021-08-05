奧運進行得如火如荼，港隊取得突破性的佳績，可喜可賀，惟香港泛政治化氾濫成災，黑暴餘毒幽靈不散，中港矛盾依然難解。除了有人群在商場噓國歌，網上更不時可見一些對國家隊充滿偏見和抹黑的言論，令人煩不勝煩。

最常見的是，每當國家運動員創下佳績，奪取金牌，黃絲網民必會盲目「派嬲」。例如羽毛球女單決賽，「中國一姐」陳雨菲力戰「台灣球后」戴資穎，整場賽事雙方都咬緊來打，絕對是頂尖對決，即使不是任何一人的粉絲，也會認同賽事極度精彩。然而，陳雨菲奪金後，本港多個新聞網站報道消息，「派嬲」的網民數目竟然比「畀讚」的多很多，簡直令人莫名其妙。更不必說，舉凡有外國選手贏了中國選手，這些網民例必大聲叫好，擺明不認自己是中國人。真想問一句，香港人不是中國人，難道是英國人、美國人、日本人嗎？

一個人以至一個城市只要沾上政治狂熱，注定沒有前途。即使是「百年老店」香港大學，自從淪為反中亂港橋頭堡後，國際學術排名一落千丈，海內外留學生卻步，足以說明一切。香港也是一樣，過去是朝氣勃勃、力爭上游的國際大都會，現在卻是鼠目寸光、內鬥內耗的政治城市，深圳、上海早就爬頭。至於那位在奧運分組賽穿全黑球衣上陣的港隊球手，若繼續沉醉在政治表態，不專注自己的專業，未來前途肯定「係咁先」。

說到底，香港是自由城市，去留悉隨尊便，黃絲這麼不滿自己國家，這麼不認同中國人身份，大可移民他國做二等公民。香港失去離心離德的人毫無損失，反而可以耳根清淨，專心發展。怕只怕，這些黃絲既無才又無財，根本無國家願意接收，只能繼續心理不平衡，留在香港眼紅國家有好發展。