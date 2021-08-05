香港的大患主要源於年輕一輩，本欄早年喋喋於此，經過2019年的反修例風波，我的批斷不幸言中。年輕的一群不是沒有道德，更不是沒有理想，只是太過以自我為中心，即使理念是善良的，行動是正義的，也不懂得如何表達和實踐，俗語所謂的「唔識做人」。他們就連做人也不會，還叨念着要去搞政治，結果自然是焦頭爛額。

中國傳統文化最會做人，情理兼顧，進退有度，我常叫年輕人，可以在此中尋找資糧。筆者去當義工的道場就是致力於弘揚中國文化，最高負責人是一位90多歲的老和尚。這年頭想學做人的藝術，往往就得從這一輩的人身上觀摩。

有一趟老和尚旅居美國，帶同一位居士外出購物，付款時，說信徒剛供養了幾張面值100元的美金鈔票，不知是真鈔抑或偽鈔，想在商舖中試着用。那居士心下嘀咕，老人家怎麼忽然對鈔票的真假如此在意？結果掏出一張百元紙幣付款後，店員證實是真的，老和尚挽起所購的物品便走，也不再查核其他紙幣的真偽。後來，同去的居士恍然大悟，其實是老方丈知道他經濟拮据，不想由他付錢，才特意用這種善巧方便的辦法，使他面子上好過。朋友，這就叫做人的藝術，新一輩年輕人能懂的恐怕不多。

在另一趟旅程中，一群弟子跟佛堂的主管生了誤會，主管叫他們不要再進道場。弟子們請老和尚出主意，幫忙挽救這一場危機。老人家真有智慧，說既然快要吃年夜飯，你們就選當晚用飯的時候回來，趁機向主管道歉，在團圓的日子誰都不好意思罵人。弟子們如法施為，偌大的矛盾果然就此化於無形。當代年輕一輩最不懂化解人際間的矛盾，多聽這類事例，希望能讓他們有所領悟。