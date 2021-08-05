時間真係過得很快，眨眼之間就快到中秋佳節！老朽本來以為8月中旬點都可以去一海之隔嘅澳門喝碗水蟹粥、食個豬扒包、拉吓老虎機，然而，這樣卑微嘅願望，又被來勢洶洶嘅變種病毒Delta「搞喎」！

澳門防疫工作已做到滴水不漏，這一年半以來，確診個案少之又少，死亡人數更係零；奈何依然難逃「道高一尺， 魔高一丈」之咒！一家珠海回澳嘅夫婦及一對仔女，4人相繼確診，令當地如風聲鶴唳，四面楚歌，根據民防法，即時進入預防狀態，加上打風，澳門市面出現罕見搶購潮，超市嘅白米、即食麵、罐頭、廁紙等被搶購一空，此外，所有離境人士須持24小時內核酸檢測陰性報告，大批民眾湧往關口嘗試離境不果，由於封得太急，難免怨聲四起！

阿哥，唔通真係風水輪流轉？澳門尋日一早啟動全民檢查，預約網站一度死機；有議員相信短期內本港難以與澳門通關，呢個已無懸念。澳門一家4口確診者分別到過珠海、中山及西安等地，澳門當局緊張有理，皆因內地疫情反彈，武漢、江蘇、南京、揚州等都有輸入和本土病例，反映變種病毒善玩「魔法」，不容小覷。

變種病毒玩殘全世界！世衞組織總幹事譚德塞亦發出警告，指過去一個月，全球大部分地區嘅確診數量上升80%，疫苗接種計劃良好嘅國家，可能失去原先取得嘅抗疫效果，內地、美、英、以色列都有反彈，即為明證。至於南韓首現兩宗Delta+病例，即變種病毒株Delta嘅升級版，專家指其傳播力會進一步增強。咁搞法，即係話粵港澳通關無限押後，「想飛」更加諗都唔好諗，現時單靠本地遊、公海遊吊命嘅旅行社，恐怕捱唔得幾耐，新一輪旅行社倒閉潮已寫在牆上！