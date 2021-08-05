警務處處長蕭澤頤指出，2019年整場暴亂是世紀大騙案，是謊言共同體。那麼壹傳媒集團及旗下《蘋果日報》便是大騙案的首腦及謊言總公司了，壹味靠呃，死不悔改。

黎智英的壹傳媒集團被公眾嘲諷是老千大集團，一點都不過分。在《蘋果日報》自行停止出版前，其集團作為一間上市公司，在證券交易上多次出現舞高弄低人為波動，縱使議員及其小股東一再質疑，都不得要領，損手爛腳自不待言，最沒良心的是，呃盡該報800員工最後一滴血，為其賣命出紙，連最後一個月即6月份合計約3,000萬元薪金也拖欠打水漂。曾幾何時，該報在最後一天還號稱加印出紙100萬份「搶錢」，試問單是最後一天的現金收入，最少也可支付部分員工的6月薪金吧！只可惜，這個老千集團是財到光棍手，一去無回頭，哪管員工養妻活兒的需要。其實，該集團早在上半年便在蓄意隱瞞股東的違反程序下，提前在知會股東前於4月1日向黎智英償還1.5億元，此舉令該集團現金減少三成。還款理應在5月26日公告，但秘而不宣拖延至7月22日才公告，黎智英所作所為涉嫌嚴重欺詐。可見黎及其心腹爪牙是如假包換的大鱷。

對於壹傳媒集團及《蘋果日報》的胡作非為，證監部門及廉政公署等早應勒令停止交易及展開調查，保障股東和股民利益，勞工處不知為何，仍未就其欠薪檢控。儘管金融界立法會議員在立法會公開質詢監管當局，可是都如泥牛入海，令人憤怒。好在財政司司長陳茂波眼見監管失控，引用《公司條例》委任調查員徹查壹傳媒集團及有關的違法行為，此舉無疑是掌摑證監等部門懶政失職。財爺緊急出手調查，大快人心，大獲市民支持。證監會失職官員應引咎辭職，以平民憤。