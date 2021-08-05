本月3日，股市中的網遊股上演驚魂一幕。起因是官媒所屬某報撰文，斥責網遊是「精神鴉片」，大加撻伐，一時間相關股票插水。好在大概官方也意識到了太過誇張，緊急滅火，在午後刪改了相關文章，暫時撫慰了市場情緒。

類似的驚嚇已經不止一次，而這似乎已經成了一種慣性模式。7月下旬，北京下達「史上最嚴監管令」，禁止教育培訓機構上市融資，嚴控資本介入教育行業，相關公司股價暴跌，一個萬億規模行業近乎垮塌，但教育「新政」遠不止於此。大量民辦學校「被自願」交給政府，很多地方不再審批新的民辦學校。

一個規範的市場，法不禁止皆可為。況且，民辦教育有《義務教育法》和《民辦教育促進法》為依據。然而，一切法律，在文件、通知、批示面前，形同廢紙。民辦教育的出現，根本原因在於內地教育資源的不足，公辦學校無法全部解決就學問題。數十年以來，民辦學校在校生比例佔到重量的五分之一；在幼稚園等學前教育方面更是佔到了高達二分之一。民辦學校中有極小量貴族學校，但更多的是面向農民工、外地戶口等人群的子女，他們在城市中被公辦學校拒之門外，好在尚有民辦學校承接了需求。

按《義務教育法》，義務教育階段經費應當由政府財政承擔。但實際上，民辦學校幾乎拿不到財政一分錢。過去十多年，中國的教育經費增長了15倍，都由公辦學校享用，但公辦學校在校學生減少了4,000多萬人。而民辦學校則增加了1,000多萬人。效率高低，毋須贅言。

教育培訓機構的出現，也在於其旺盛的市場需求。政府批評其過度逐利，但教培行業實際上在某種程度上推進了教育公平，其公開面向大多數家庭，有了均等提高的機會。官方打壓的理由是遏制教育「內捲」，緩解教育焦慮，提高教育公平。但簡單粗暴的方式，消除了差別化發展，換來的卻是一種低水平的公平。這就好比改革開放之前的大鍋飯、人民公社，理論模型也很好，是為了實現人人平等和共同富裕，但低效發展帶來的只是共同貧困。況且，在當前貧富差距愈來愈大的情況下，看似公平的調控，只會固化和強化富裕特權階層的優勢。既不治標，也不治本。

教培、網遊等行業當然也有某些問題，但這需要有針對性地解決，而不是無差別地一刀切了事。種種舉措，事前無預警、無緩衝，事後無解釋、無善後。官為刀俎，民為魚肉，肆意宰割，隨心所欲。「看得見的手」愈伸愈長，愈管愈寬，掌控一切，扼住各行業的咽喉。信心是一個市場健康發展最重要的基礎，當民營企業始終處於惴惴不安的恐慌之中，草木皆兵，噤若寒蟬。這種情況下，再奢談「毫不動搖」，空喊「一視同仁」，誰會相信呢？