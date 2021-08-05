產評：疫變洪災禍全球　華靠內功贏美霸

全球流年不順，諸多厄難！疫情揮之不去，變種病毒正在全球各地擴散，不少專家擔心會再變種，引發新一輪經濟停擺，央行黔驢技窮，威脅全球復甦。禍不單行的是，歐洲和中國皆出現特大洪災，使本已嚴重延誤的航運物流雪上加霜，勢必激化通脹，反映在老天咆哮下，人甚為渺小。然而，刻下全球並不團結，美國反而諉過中國，使兩強難像2009年般具默契地救市，正考驗兩者的內部治理和應對危機能力，誰的內功受得起挑戰，誰就能脫穎而出！

目前疫變不再是全球局部問題，內地多城須再度封鎖；澳門要進行全民檢測，香港隨時當災；印尼躍居第二個染疫死亡人數突破10萬的亞洲國家；歐洲成為全球首個新冠感染數目逾5,000萬宗的地區；美國的成年國民疫苗覆蓋率雖已逾70%門檻，但近期爆發熱點集中在接種率較低的州份，致令病例急升，就連原本信心滿滿的總統拜登都不諱言，距離徹底擊敗病毒，還有很長的路！

面對疫情再度失控，航空業復甦渺茫；多地經濟又再陷入停擺，影響環球供應鏈，年底消費旺季恐現物資短缺，從而拉升物價，激化通脹。如是者，怎樣盡快控制疫情，確保經濟運行穩定，成為各國當務之急。魚與熊掌當前，內地選擇了犧牲短期經濟，難怪已有券商率先調降下半年增長預測，畢竟6月廣東一度爆疫，其負面影響已在近兩個月的數據反映，如今疫情擴至多省，必將無可避免加劇中國資產的調整壓力。

今次世界疫情反彈，顯示下半年全球央行貨幣政策暫沒有退場的空間，惟與去年不同的是，通脹危機正在逼近，在在考驗各國「內功」！繼針對大宗商品後，內地近期繼續高調打擊哄抬價格行為，最新包括汽車晶片、化肥、玻璃等產品，就是為免通脹失控引發民怨，資金避險更有機會戳破資產泡沫和觸發債務危機，後患無窮。

至於美國，情況較中國更不堪，美股泡沫被激化不在話下，拜登政府明顯受制商界及所謂民主政制，有別於中國可以用高效的行政手段控制物價，只要華爾街金融泡沫一爆，必束手無策。

其實，投資界大淡友已不斷警告，要警惕美國政府錯判經濟及通脹而引發世紀大冧市；印度神童早於6月已預言，全球過了7月後更大鑊，疫情惡化會使經濟衰到11月中旬，目前看來恐一語成讖！也許，中國只要在美國經濟爆煲前築好「防火牆」，就能做到不戰而屈人之兵，毋須動手就為這場爭霸戰推上決勝高峰！