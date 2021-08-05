世界視線：德加入遏華大軍　華反制毋須手軟

繼英國皇家海軍航空母艦伊利沙白女王號穿越南海後，德國海軍護衞艦巴伐利亞號本周一亦出發前往西太平洋海域，時隔20年後再次通過南海。有分析指，德國考慮到中國是最重要貿易夥伴，將在安全與經濟利益之間尋求平衡，預計巴伐利亞號將在正常貿易航道上航行，不會穿越台灣海峽。

儘管如此，德國官員對外的公開表態卻是相當強硬，強調德方不會接受中方對南海的領土主張。很明顯，德國所謂「在安全與經濟利益之間尋求平衡」，說穿了無非是「兩邊通吃」，既要賺中國人的錢，也要繼續緊抱山姆大叔大腿，維持所謂「民主國家」的優越感。

別看德國對華態度較為理性務實，總理默克爾甚至三不五時向美國人嗆聲，但與其說這些話是說給中國聽，不如說是向華府施壓，爭取對方更多讓步。默克爾早前跟美國總統拜登會面，獲後者在「北溪二號」天然氣管道問題上開綠燈，問題是「出來混遲早要還」，德國加入在南海攪局的西方陣營，便是以實際行動向美國投桃報李。

在對華立場上走「兩面派」路線，平日好話說盡，但美國吹雞時卻立即「跪低」，德國是這樣，英國、法國甚至新西蘭等概莫能外，這些國家無非抱着一種僥倖心態，以為中國只會向澳洲等緊跟美國的反華「爛頭蟀」開刀，無暇對付它們。因此，北京是時候正告這些國家，中國人不僅不吃這一套，手上也有很多反制的牌可打。

中國可以禁止澳洲龍蝦入口，令當地業界叫苦連天，同樣道理，可以禁止德國汽車入口。眾所周知，德國汽車工業對中國依賴甚深，不僅是最大的增長來源，也是保持該國豪華車市場主導地位的關鍵。正如大眾汽車CEO迪斯指出，如果該公司撤出中國，他們在德國的兩萬名開發工程師，立即有一半失業，中國大可禁止德國汽車進口一至兩年，以觀後效。與此同時，限制法國的紅酒、名牌、化妝品以至奢侈品等輸入中國，不愁高盧雄雞不低頭。一句話︰凡無理入侵中國領海者，不管是南海抑或東海，也不管是甚麼國家，一律要有被「迎頭痛擊」的心理準備。