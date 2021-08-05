神州觀察：販嬰產業極猖獗　禁而不止無王管

山東濰坊一間醫療公司日前遭踢爆掛羊頭賣狗肉，居然做起提供代孕兼販賣嬰兒的「好生意」，堪稱心黑膽大，無法無天。此事由一名專門對抗拐童罪行的志願者於某個嬰兒販賣團夥的微信群組中，以無法生育、渴望擁有女兒為由，歷經一年時間臥底，終成功誘出涉案醫療公司負責人主動聯絡接洽，後者得知真相隨即承諾投案自首，當地警方已就此立案調查。

據該臥底表示，相關群組約有100人，來自全國多個省市，平時運作謹慎隱蔽；本案與之接洽的負責人則聲稱孕母具大學學歷，年方27歲，此前已育有一女，早前因嚴重燙傷需錢做植皮手術，故而賣女求財，一口價95萬元人民幣。按買賣流程，孕婦將於交易當天被送入產房，買家可在手術室外等候嬰兒出生，檢驗健康狀況；其後數日，嬰兒會由育嬰師看護，接受聽力、視力、黃疸指數等疾病篩查，通過檢查後即可抱走。

一樁罪惡的販嬰勾當就這樣在光天化日之下順利實現，叫人不寒而慄，而據被捕負責人交代，相關代孕生意還很不錯，表示「新生兒相當搶手」，且利潤頗豐。想必做成這樣一單生意可以抽佣不少，故在巨大的利益驅動下，也就顧不得法律、道德或社會倫理等底線問題了，此舉勢必又會令非法代孕產業更趨混亂及危險，包括由此引發的各種健康風險諸如取卵、胚胎移植等安全保障問題，從過往的一些報道不難發現，都很怵目驚心。

事實上，山東此前就曾爆出恐怖的「地下產房」事件，一些父母為了錢居然淪為生育工具，不惜將孩子當成商品販賣，成為代孕黑色產業鏈上無法掩蓋的一環；須知就算純粹的代孕，本質上亦是「子宮販賣」、「人口販賣」，卻可被這些所謂醫療公司操作得嫺熟自如，不得不說，當局的相關監管審核措施、政策指引都大有問題，必須切實改進。又如新生嬰的接生、出世紙證明、上戶口等環節，動輒牽扯出一些公私立醫院、民政等部門涉嫌瀆職違規、腐敗交易，無疑都是在助紂為虐，淪為該罪惡產業的幫兇。

一直以來，代孕行為就飽受爭議，在為一些不孕不育家庭圓夢的同時，卻也打破了傳統的生育觀念和生育秩序，並帶來一系列法律、道德、倫理等社會問題。雖然各國對於代孕的取態不盡相同，譬如有的將非商業性質代孕視作合法，中國內地則全面將之列為非法，惟該市場仍十分猖獗，甚至衍生出販嬰黑色產業鏈，可說與背後的誘人利潤不無關係；當局既然全面禁止代孕，便需全力打擊違禁行為，否則禁來做甚麼？一名普通志願者都有足夠耐心臥底調查取證，相關職能部門平時在做甚麼？