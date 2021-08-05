正論：澳門嚴防失控　香港猶掉輕心

變種新冠病毒Delta肆虐全球，連「抗疫模範生」澳門也有一家四口確診。當地政府極速拉動警號，昨日更進一步宣布展開全民核酸檢測並關閉部分娛樂場所。澳門嚴陣以待，更顯得港府大安旨意，已有澳門患者的密切接觸者入境本港，香港隨時不能幸免，真不知庸官哪裏來的自信，以為香港防疫固若金湯？

澳門特首賀一誠表示，爭取14日內控制疫情，昨日起展開為期3日的全民核檢，多個娛樂場所包括戲院、酒吧等今日起關閉，賭場則因為不涉疫情，暫時毋須關閉。至於不少珠海居民滯留澳門而引發怨言，澳門當局亦快速應變，原先全民核酸檢測結果不在健康碼顯示，不能用作通關，至昨日中午宣布優化措施，全民核酸檢測結果可作通關用途，賀一誠同時為健康碼軟件一度故障引致全民檢測站出問題而致歉。與澳門一關之隔的珠海亦不敢鬆懈，即日起封閉指定區域14天，並展開全民檢測。

顯而易見，澳門的抗疫手段完全複製內地模式，從嚴從緊，不惜工本，務求在短時間內遏止疫情，即使引起市民不便亦擇善固執。反觀港府至今仍是好整以暇，美其名曰有機制依循，實際上漫不經心，壓根兒不將一橋之隔的疫情當一回事。儘管港府已將澳門剔出「回港易」計劃，並對一名透過「回港易」來港的澳門確診者的密切接觸者，以及其家人進行追蹤及隔離，他們入住的酒店及到訪地方納入強檢名單，看似應做盡做。但問題是，病毒無疆界地域之分，已有密切接觸者經「回港易」入境本港，證明入境檢疫機制有漏洞，即使將澳門剔除在外，誰又能保證其他地區的入境者不會將病毒帶到本港？

正如專家指出，澳門一家四口確診個案可能同當局的入境跟進有診斷滯後有關，舉凡持有7天內陰性檢測結果即可從內地入境澳門，惟之後欠缺有效跟進，導致病毒流入社區。由於患者在社區已有大量活動，疫情大爆發的風險十分大。目前在「回港易」計劃下，返港人士須持72小時內有效的病毒檢測陰性證明，專家建議港府收緊要求至持48小時內的陰性證明，並須完成兩劑新冠疫苗接種。無奈言者諄諄，聽者藐藐，直到昨晚港府才施施然公布，今日起除廣東省外，從其他地區返港的香港居民，暫時不准通過「回港易」計劃而獲豁免檢疫，可謂反應慢半拍。

事實上，變種病毒源源不絕流入本港，足證外防輸入形同虛設，過去已有個案「成功」流入社區，只是僥倖沒有出現大爆發而已。澳門不過出現4宗個案已顯得如臨大敵，全民檢測話做就做；港府則踢一踢才動一動，至今仍對內地抗疫模式陽奉陰違，由思維到魄力再到行動力，港澳兩地都不可同日而語。昨日本港一名初步確診的地盤工人接受病毒覆檢，結果呈陰性，固然令人暫鬆一口氣，怕只怕香港出現太多「僥倖」令人麻痹大意，整個社會由上到下皆掉以輕心，一旦奇災巨禍臨頭，後果堪憂矣！