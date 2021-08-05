功夫茶：支聯會死唔斷氣　以網絡借屍還魂

亂政無善人；同樣一個反中亂港嘅支聯會，喺國安大法下被迫關閉「六四紀念館」，唔通就咁躺平不作為咩？你睇毒果報淒風苦雨下執笠，都留低咁多「蘇州屎」，漢奸黎縱折翼身困赤柱監獄，日日忙於洗廁所，都仲有咁多個高層及主筆陸續被控「勾結外國勢力」，就知乜叫做百足之蟲死而不僵啦！

支聯會成立於1989年，至今都有32年咯，咁多年來係香港泛民主派政治組織，漢奸黎同佢有千絲萬縷關係。漢奸黎被揭發多次向民主派人士及政團秘密捐款合共逾4,000萬元，收錢者就有支聯會主席李卓人嘅份。所以話，支聯會「六四紀念館」關閉後，點會就咁啞佬買棺材——死畀你睇喎！

果不其然！支聯會死心不息，喺網絡建立「六四記憶‧人權博物館」，尋日開放，並指網上博物館將脫離支聯會，由策展團隊獨立運作云云。阿哥，一支玫瑰跌落屎坑，執起佢沖洗乾淨，冇錯都係玫瑰，若然你用來送給愛人，佢唔知，收花時仍會嫣然一笑！之不過，當佢知你喺屎坑執來送佢，咁，即使係斯文靚女都當堂變倀雞惡婆，將你一腳伸上天花板，從此老死不相往來！依家支聯會變「六四記憶‧人權博物館」，個名扮晒文藝又懶正氣，你估就會洗心革面，做番個好人好姐咩？

支聯會表示，網上博物館保存香港傳承咗30年嘅文物、檔案、影像及口述歷史等，並連結世界各地學術機構關於「六四」研究嘅檔案庫。依家添加埋「學術」元素，不就是港大前法律學者、人稱「戴妖」嘅戴耀廷所使出「違法達義」嘅伎倆嗎？披着大學「學術自由」外衣搞到香港雞毛鴨血，遺害至今，大家有目共睹！

各位街坊，成個網站包裝到美輪美奐！表面好多嘢睇，之不過，其中「時間館」內有介紹正喺赤柱監獄服刑嘅漢奸黎及李卓人等喺2019年10月1日非法遊行一案。其中詳細列明各被告嘅刑期，又特別標榜多名被告嘅代表律師表示佢哋嘅意圖係「和平示威」，並未「鼓吹暴力」喎！看官，這不是露餡了嗎？國安重犯漢奸黎創辦嘅毒果報，每逢「大時大節」都會以頭版造勢，並附送反中亂港海報標語供遊行者高舉；黑暴一役，煽動暴力無所不用其極，佢甚至狂言「為美國而戰」。喂！咁都叫「和平、冇鼓吹暴力」？

支聯會擺明陰魂不散，透過網絡借屍還魂，若然佢將伺服器設喺海外，港府又有乜符？毛澤東話齋，凡是反動的東西，你不打，他就不倒。這也和掃地一樣，掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。特區政府嘅掃帚預備好了嗎？