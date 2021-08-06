我在本欄寫巴爾幹半島，寫烏克蘭，有人說它們遠在數千里，與香港何關。在全球一體化底下，香港不可能與其他地區的發展無關。巴爾幹半島與烏克蘭因其地緣戰略因素，任何變動都可衝擊國際大局，香港無法置身度外。

第一次大戰前，英法肢解鄂圖曼帝國，先切割巴爾幹半島，並以此對付其餘兩帝國——俄羅斯與奧匈帝國。第一次大戰的觸發點便在巴爾幹半島。英法做法是破壞多民族多宗教的帝國體系，鼓吹民族獨立，實際煽動極端的種族主義、宗教主義，誘使各族互相仇殺，並壓迫烏克蘭，即使英法的克里米亞之戰失敗。

二次大戰後蘇聯統一烏克蘭等地，組織東歐各國。社會主義南斯拉夫則統一巴爾幹半島的西部，從而帶來70多年的和平發展，各族各宗教和平共存。美國要摧毀共產主義社會主義的蘇聯、南斯拉夫聯邦，用的方法還是英法舊伎倆——分而治之，煽動極端的種族主義、宗教仇恨，用民主、自由獨立的口號誘使各族追求獨立，不惜戰爭，不惜仇殺。二次大戰是與法西斯作戰，90年代卻是美國與其盟友在巴爾幹半島、東歐，以及烏克蘭培植極右派的新納粹主義者。蘇聯與南斯拉夫花了70年重建的地區和睦、和平發展，便一下子被摧毀。

從烏克蘭到巴爾幹半島的東西部陷於仇恨、落後、貧窮的境域。由於塞爾維亞是南斯拉夫的核心，美國更要肢解，因此有科索沃的分離獨立之戰。美國為首的北約更濫炸狂轟，順便在1999年把中國駐當地的大使館也炸了。一是恐嚇中國不能助塞，也不能對美反抗；二是試中國底線。

美國攻擊共產主義的戰役至今未完，在俄羅斯周邊推行顏色革命，重心在烏克蘭、巴爾幹半島。羅馬尼亞與保加利亞變成美國壓迫俄羅斯的軍事基地。巴爾幹半島西部不僅北約擴張，歐盟東擴，還在圍堵塞爾維亞。在烏克蘭、巴爾幹半島仍然用民主的大旗掩飾其推行的分而治之。極端的右翼勢力、新納粹主義的復甦，民族與宗教仇恨仍在。

美俄之爭，一在烏克蘭，二在巴爾幹半島。俄只守着克里米亞，但早晚會出黑海，巴爾幹半島也不易安寧。但是假若美國失敗，烏克蘭與巴爾幹半島回復70年的和平，美俄不會熱戰，從中東至東歐的動亂戰爭風險便可消除，世界便有機會和平共存發展。