美國拜登政府大半年來拉攏「盟友反華反共」，台灣的蔡英文甚為積極。不過，她在盟友中只是一個可憐的小角色，沒甚麼號召力，只能幹一些窮極無聊的事。最近台灣舉辦了一個「台美日國會議員戰略論壇」，就是請來了幾個同樣窮極無聊的小政客，雖然窮極無聊，但是憑着歷史淵源，還是請來了日本前首相安倍晉三，儘管安倍早已成為過氣之人，但總算是「有頭有臉」。

這個「論壇」，就是一個鼓吹「台獨」的場所，一個老美「反華小合唱」的場所，但安倍之流又不敢公開鼓吹支持「台獨」，只好從甚麼「自由開放」和「地區安全」談起，「捎帶腳兒」說說台灣，為其打氣。

安倍說，他首先倡議自由開放的印度洋、太平洋，倡議自由民主國家要團結，後來他也很重視由美國、日本、印度、澳洲組成的「四方安全對話」，對此，台灣也非常重要。跟着，安倍又把香港扯了進來，說甚麼香港發生的事情難保不會發生在台灣，他支持台灣能參加國際組織。

那麼甚麼是「香港發生的事情呢」？無非是97年香港回歸了中國，香港反共、反華勢力與外國勢力相勾結，愈來愈瘋狂地反中亂港，弄出了「港獨」惡浪並發生了反修例暴亂，《港區國安法》平息了暴亂，現在又乘勝追擊，要徹底清除這些老美西方「代理人」，斬斷外部勢力黑手，「港獨」絕對沒有「前景」。

這樣的「香港事情」，安倍之流很擔心會發生在台灣身上，以為多參加「國際組織」，以為積極投靠老美，包括和日本「結盟」就可以免禍去災，實在是愚不可及，只能加速其滅亡。安倍在參加這個論壇之前，曾對日媒說，臨近李登輝一周年祭日，他很想親自到墳前拜祭。他說：「世界上沒有任何政治領袖像李登輝那樣為日本着想」。

安倍錯啦，不惜眼前人，蔡英文之流不在李漢奸之下呀！